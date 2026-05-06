兩大藥股同步招股二揀一 留意有回撥機制 專家稱劑泰AI+納米概念夠獨特｜星市攻略

本港IPO市場氣氛熾熱，多隻新股上市後即倍升，惟中籤難度也越來越大。當投資者面對新股撞期時，難免要有所取捨以增加中籤率，而「AI藥物遞送第一股」劑泰科技（7666）及「港股合成致死腫瘤第一股」英派藥業（7630）昨日（5日）便同步招股，投資者應如何選擇？光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，若投資者資金有限，較傾向選擇具備AI及納米概念的劑泰科技，並預期首日掛牌可錄得中至高雙位數升幅，惟提醒投資者成功中籤宜先行「落袋為安」，未能中籤者則不建議高追。

劑泰科技引入貝萊德及高瓴

劑泰科技及英派藥業均由昨日（5日）起至周五（8日）招股，其中前者擬發行2.01億股，集資約21.1億元，5%公開發售，招股價10.5元，每手500股，入場費5,302.95元，富瑞、德銀及中信証券為聯席保薦人。

此外，該股引入貝萊德、UBS AM Singapore、國風投創新投資基金股份、未來資產、高瓴旗下HHLRA、Deerfield、RTW基金、Arc Avenue、Huadeng Technology、Isometry Global、廣發基金、工銀瑞信實體、華夏基金（香港）、富國基金、Lake Bleu、Sage Partners、工銀理財、ORIX Asia AM為基石投資者，投資金額合共1.48億美元。

英派藥業引入騰訊為基投

英派藥業方面，擬發行4,197.7萬股，集資最多約9.1億元，10%公開發售，招股價19.75至21.75元，每手200股，入場費4,393.88元，高盛及中金為聯席保薦人。

該股同樣引入多名基石投資者，其中包括南京生物醫藥谷建設發展有限公司及華泰資本投資（就華泰背對背TRS及華泰客戶TRS而言）、騰訊（700）、LAV、睿遠、WWHCP、First Quarter Moon OFC — Phecda Fund為基石投資者，投資金額合共3,574萬美元。

劑泰非直接製藥 提供輸送平台

伍禮賢預計，劑泰科技及英派藥業兩隻新股上市後均會有不俗表現，建議資金充裕的投資者兩者皆可認購，以提升中籤率。若資金有限的話，他傾向選擇劑泰科技，並解釋指該股透過港交所「特專科技」渠道上市，本身並非直接製藥，而是提供藥物輸送平台，利用納米科技將藥物精準傳送至患處，技術比較獨特，應用前景亦相對高。

他續指，回看劑泰過去幾年業績，雖然目前收入規模不算龐大，但收入增長速度非常快，增速甚至高於同期招股的英派藥業。在目前市場對AI炒作氣氛比較熾熱的情況下，公司業務較獨特、兼具AI與納米概念，市場給予的估值可能會較高。

劑泰循18C上市 回撥最多20%

值得留意的是，劑泰科技循《上市條例》第18C章申請上市，即設有回撥機制及回撥最多20%股份。被問到這會否增加劑泰科技的中籤機會時，伍禮賢指劑泰科技雖然設有回撥機制，但若其認購倍數遠高於另一隻新股，最終中籤難度依然相對較高，甚至有機會比沒有回撥機制的英派藥業更難中籤。事實上，目前劑泰科技的認購反應，一直領先於英派藥業。

劑泰首掛升幅有望勝英派

上市後升幅預測方面，伍禮賢表示，雖然最終定價及認購反應屬未知數，但預期兩隻新股的認購反應皆不俗，其中劑泰科技的認購倍數有機會更高。他預計，劑泰科技首掛最少會有中至高雙位數百分比的升幅；至於英派藥業，升幅則可能較為溫和。

策略方面，伍禮賢建議，若首日掛牌能錄得高雙位數百分比升幅，便應先行落袋為安；至於未能中籤者，他提醒投資者，不建議在股價已大幅急升時追入，雖然新股市場充滿機遇，但亦必須注意當中的風險。

晶泰及英矽難跟足升勢

另外，晶泰科技（2228）、英矽智能（3696）及劑泰科技被稱為「AI製藥三小龍」。一旦劑泰科技上市有良好表現，會否帶動晶泰科技及英矽智能上升？伍禮賢認為，市場的確存在影子股概念，相關股份料可受惠。但他強調，其他影子股未必能完全複製劑泰科技的業務模式，因為三隻股份同樣即使同樣涉及AI製藥，但劑泰科技主攻納米平台，發展方向各有不同，因此不要期望相關影子股的股價能完全跟隨新股的升幅。

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