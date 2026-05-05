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毫無投資價值的「板塊」｜曾智華

投資理財
更新時間：09:49 2026-05-05 HKT
發佈時間：09:49 2026-05-05 HKT

經常有人問小弟：「碌Sir，最近應該投資哪一個板塊？」

「板塊論」極之誤導，因一個板塊之內，可以有數十至數百公司，部分真真正正老老實實營商，但亦有不少是混水摸魚，借板塊兩個字博懵，因確有不少散戶聽潮流興乜板塊就瞓落去，根本唔理買緊乜，如此，當然血流成河。

這個現象千禧年的科網股最具代表性。過去幾年，因AI興起，又出現AI板塊股，人人爭相搞乜乜物物「人工智能」公司，就蠱蠱惑惑上市集資，然後一走了之。

中國地大物博，一興乜，就蛇蟲鼠蟻湧現，早年的地產集團如是，電動車集團也如此，若果你完全不掌握佢哋搞乜就一頭插落去，當然損手爛腳，學費可以是天文數字。

記住呀，買股票一定要買真正有實力、有前景、有市場的公司，絕不應買甚麼板塊。

切勿投資本地飲食業

今日講板塊，因N年前已不停勸老友們切勿投資一個板塊——本地飲食業。點解？因這個行業大得驚人，經營門檻很低，基本人人可做。業內，真是樹大多枯枝，從業員上至老闆下至前線員工，良莠不齊，部分根本並沒甚麼道德可言。這類人，你俾佢成為上市公司掌舵人？歷史顯示，小股東不少變上咗賊船，蝕到一頸血。

飲食業除管理人質素外，面對最大的問題，是客觀困境。傳統是高租金、員工薪金有升冇跌、食材價格難以控制，以及食肆太多，競爭慘烈，令人人將Profit Margin壓到低無可低。更嚴重，近幾年遇上大灣區飲食業的巨浪，加上交通日益方便，客人有比較，有得揀，當然北上搵食。所以，若論板塊，飲食業板塊真的是內憂外患，不知競爭力從何談起。

本地餐飲股剛剛公布業績，一如所料，除太興集團（6811）外，基本全部一殼眼淚。傳統快餐集團大家樂（341）及大快活（052），盈利相比生意額得啖笑，營業額高，但盈利蚊滋，得個做字。

最慘烈是稻香（573），股價5年跌去七成，揸者全部要問天。

資深傳媒人 曾智華

曾智華簡介:

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