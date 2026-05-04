滙豐首季業績相信非常好｜曾淵滄

美國總統特朗普於2月28日聯同以色列向伊朗發動戰爭，至5月1日滿60天，根據美國憲法，總統發動戰爭60天後必須取得國會批准才能繼續。就在5月1日的前一天，美國國防部長海格塞斯到國會作證，說美國與伊朗於4月8日已經停火，特朗普政府對伊朗採取的軍事行動已經暫停或中止，沒有超過60天的法律期限，因此也不必尋求國會授權。前一陣子，特朗普也說美伊停戰協議將無限期延長。

特朗普不想打了

如此一來，是不是戰爭已經結束？當然，戰爭是不是真的已經結束，還得繼續觀察，更何況特朗普天天在變。不過美股已經開始為國防部長在國會的發言慶祝，納指標指創下歷史新高，希望美股高漲對今天開始的港股也有利好的影響。

恒指於1月29日見頂，最高位是28056點，之後在整個2月份則徘徊於26295至27397點之間，高低波幅1102點，美以伊戰爭爆發後才急跌，最低見24203點，4月30日收市25776點，算是從低點反彈了1573點或6.5%。

反彈的理由當然是因為4月8日美伊暫時停火，現在看來重燃戰火的機會應該不大，特朗普的確是不想打了，打算一走了之。4月30日，特朗普公開說他已經摧毀伊朗核能力，這相等於宣布勝利，打敗了伊朗，這個說法是在為自己準備一走了之尋找下台階。因此，展望未來的確可以再樂觀一點。

國產晶片股料續受捧

AI熱潮導致晶片需求大增，中央明令盡量用國產晶片，於是中芯國際（981）與華虹半導體（1347）受捧，在整個4月份，中芯及華虹分別漲40%及47.7%，表現極佳，相信這個趨勢還會繼續下去。

中銀及渣打先後公佈佳績

兩間香港發鈔銀行中銀香港（2388）及渣打集團（2888）公布今年首季度業績，都非常好。中銀香港的股價也因此創出歷史新高，與去年低位比較上升55%，儘管股價飛升，現價的股息率仍有4.75厘，也是穩健的收息股，賺股息同時也賺股價。渣打銀行今年第一季度盈利按年增長17%，創出歷史記錄，股價同樣是逆市上升。

緊接着中銀香港與渣打銀行，另一間發鈔銀行滙控（005）明天也會公布今年第一季度業績，相信也會是非常好。一年多之前，滙豐股價60元，每股收息6元，當時我不停的建議大家買滙豐收股息，是10厘的超高息股。現在滙豐股價上漲了不止1倍，當然不能再期望10厘股息。

曾淵滄

相關文章：滙豐周二放榜 首季料多賺1% 全年派息或增一成 關注重啟回購