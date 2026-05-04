日圓好倉的關鍵位｜唐牛

對本欄來說，4月可說是今年最易操作的1個月，港股新股暢旺，贏親都倍倍聲，本欄愛股之一的莎莎（178）越升越有，美股則有Nvidia及Google齊齊破頂，連帶最弱的Bitcoin亦走出谷底，所以單月已成功收復2月及3月失地，帶動倉位破頂。希望5月保住強勢，繼續上衝。

日圓轉強是市場共識

美元兌日圓上星期一度升穿160心理關口，日本央行終於出手，據報動用了逾5萬億日圓干預匯市，日圓一度抽升3%，重上155水平。事實上，市場普遍預期日央行今年將利率由0.75厘調升至1.5厘，加上今年通脹料達2.8%，高出央行2%的目標，所以日圓轉強是市場的共識。如果央行干預，博日圓好倉可以160這水平作依歸部署。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出