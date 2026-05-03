打工仔恐慌錯過股市大反彈 勿亂捉時機 兩個簡單方法享受複利｜李聲揚

4月環球股市大反彈，美股標指一個月升了10%、納指更升了15%——可是，你有捕捉到嗎？似乎不少人，卻是在之前中東戰爭時將股票沽出，完美錯過反彈。看看香港的強積金，明顯見到3月開戰時，很多打工仔將股票基金轉換至保守基金。好聽一點，是「市況不明朗，增持現金」。實際上，是低位沽貨，也享受不了之後升浪，「左一巴右一巴」。

跌市就沽貨是最差方法

最好的捉時機方法，是別人恐懼時你貪婪，但當然這是知易行難。次好的方法，就是持續買入，長期持有，或者每月定額。無論如何，不買也不要亂沽。最差的，當然是見跌市就沽貨。

最誘人卻也最危險的念頭，莫過於認為自己可以預測未來。着實能知三日事，可能富貴千萬年。弱勢如恒指，每年的高低位波幅都三四成起碼。只要年年捉中，就巴菲特都行埋一邊。但有這樣的事發生過嗎？

不少人想在股災前夕清倉，或者V型反彈前精準切入，這種追求「完美時機」的行為，聽起來像是高明的策略，實際上卻更接近一場勝率極低的豪賭。稍為有節操的，都知根本不可行。

市場報酬往往極不平均

市場的報酬，往往極不平均。強如美股，一年就大約升10%——但美股4月就升了10%，只要錯過，表現就差天共地。根據歷史數據統計，股市長期的總回報，往往是由一年中表現最好一個月，甚至幾天所貢獻。今年4月納指就曾試過連升13日。

有人妙想天開，心想：若我避開股災的日子，豈不是更好？問題是大漲的日子通常緊隨在暴跌之後。因為恐慌或試圖避開下跌而離場，極可能在反彈完結時都未上車。統計顯示，錯過了過去20年（約2,500個交易日）中表現最好的10個交易日的話，你的長期回報率可能只剩下一半。

人類的天性傾向於避開痛苦。當市場情緒樂觀時，容易過度自信，在高位追入；當市場一片慘淡時，恐懼會驅使我們在低位止蝕。此乃人性，筆者也不例外，只是程度分別。試圖捕捉時機的人，本質上是在挑戰自己的情緒極限。你必須在大家都不敢買時買進，在大家都瘋狂時賣出。理論上很簡單，但在生理反應上極其困難。

捕捉時機必須猜對兩次

此外，有一點往往很多人忽略了。要成功捕捉時機，你必須連續猜對兩次：何時賣出及何時買回。即使你僥倖躲過了下跌，如果你沒有在對的時間重新進場，你依然無法享受複利的果實。

另外，頻繁交易意味不斷向券商支付佣金。雖然現在的交易成本，已較二、三十年前大幅下降。但對於買期權買槓桿ETF的人，種種隱藏成本依然存在。此外，花太多時間看股票，必定影響自己正職。若果本金太細，投資成績再出眾都是多餘。

宜長期持有及分段投資

所以比較簡單的方法，依然是長期持有，以及分段定期投資。當中又以後者更為可取，皆因定期投資（例如月供股票），自然令你在熊市累積更多股票，拉低成本。至於一次過把資金全數投入股市，即使是長期持有，但若入市後立即股災，也是極痛苦。不過，有些情況投資者就是只有一筆大錢，卻沒有其他收入（例如賣了樓退休，或者繼承了遺產），這就比較難搞。一般打工仔或自僱人士，都是每月有現金流，絶對適合做定期投資。

筆者的啟蒙老師，彼得·林治（Peter Lynch）曾說過：「在等待回調或預測回調中損失的金錢，遠比在回調本身中損失的金錢還要多。」投資不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松。除非你是巴菲特或索羅斯，否則真正贏家，並不是那些自以為能看透市場迷霧的人，而是那些認清自己無法預測未來，卻依然選擇在風雨中堅守崗位，享受長期複利力量的人。別再試圖去捕捉那閃瞬即逝的時機了，因為Time in the market（在市場裡的時間）永遠比Timing the market（捉摸市場的時機）更重要。

Patreon作者 李聲揚

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