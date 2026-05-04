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全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉

投資理財
更新時間：06:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-04 HKT

「低買高賣」可謂投資最簡單法門，但要成功捕捉高低位殊不簡單，投資經驗逾20年的余偉龍是箇中能手，近年投資「代表作」之一是2024年低撈小米（1810），去年初分段沽出，大賺500萬元。這位全職投資者斷言，美股今年可能出現股災，三大指數將由高位大跌一半，個別股票隨時重挫七成，若現在有100萬元作投資，他會保留50%現金，靜待股災掃龍頭科技股。

成功是要用對方法、用對市場

曾任證券及金融公司的余偉龍，學生年代已開始買股票，但頭10年戰績相當慘淡，例如他曾照搬「股神」巴菲特策略買價值股，但發現此舉在港股不太成功，讓他悟到「要成功，是要用對方法、用對市場、用對股票。」他說美股屬「長升市」，較適合買龍頭股長期持有，港股則適合炒波幅。

回顧他近年代表作，包括2020年疫情低位撈滙豐（005）收息，以及2年前憑小米賺了一個住宅單位。他在2024年見港股科技股低殘，以200萬元本金、在約15元水平分批吸納小米，至去年在52至54元之間分階段沽出，最終套現700多萬元，並以Full pay方式購入一個市區住宅單位。

全職投資者余偉龍多次在股市「特價時段」低位入市。 古達宇 攝
全職投資者余偉龍多次在股市「特價時段」低位入市。 古達宇 攝

港股現水位不多 10%買黃金

如果現在有100萬元作投資，余偉龍不諱言現水平港股「水位」不多，要待恒指跌穿20000點才值得大舉入貨，故主力投資在美股。首先分配10%資金買黃金ETF的GLD。他表示長期看好黃金主要基於兩大因素，一是各國央行不斷沽售美債、增持黃金；二是作為對沖美元資產風險的工具，較佳買入價位在4,000至4,500美元。

買微軟靜待OpenAI上市

個股方面，他會用15%資金買入微軟（MSFT），一來該公司持有OpenAI約30%股權，若OpenAI今年內上市，相信這筆投資回報可能超過10倍；其次是微軟雲業務每年穩定增長，相信隨著AI發展，對雲需求只會越來越多，惟相對現價414.44美元，回落至400美元以下買入更佳。

另外，他會用15%資金買入Meta（META），因其廣告收入將超越Google成為全球第一，兼且仍有增長空間；同時看好其多項收購，期望該股可回落至500美元再吸納，而Meta上周五則收報608.74美元。他又會用10%資金買Netflix（NFLX），因該公司自製內容效率高，而且在放棄收購派拉蒙後獲28億美元，並啟動大規模回購計劃，合理買入價是90美元以下，而Netflix上周五收報92.06美元。

私募違約潮及中期選舉恐動盪

組合餘下50%為現金，余偉龍不諱言是仿傚巴菲特，因巴郡現時也有逾3,800億美元現金，相信「 股神」可能為未來大跌市做準備。事實上，他亦相信今年美股會出現大調整，第一個炸彈是私募信貸問題，一旦出現違約潮，可能觸發連鎖反應。其次是美國11月中期選舉，參議院和眾議院均改選，目前兩院均由共和黨控制，民主黨若要翻盤或會「人為製造」一些危機，以打擊特朗普。他指，民主黨背後的金主大多是科技巨頭老闆，他們有能力掀起金融市場動盪，「對這些億萬富豪而言，身家跌兩三成是有影響，但權力的重要性遠超金錢。」

保持大量現金 靜待跌市買龍頭

余偉龍相信，若出現溫和調整，美股可能跌10%左右；中度調整則是30至40%；最壞情況是恐慌性拋售，三大指數可能腰斬，個別股票甚至有機會跌70%。因此他保持大量現金，靜待「跌市買龍頭」，即八大科技巨頭的博通（AVGO）、蘋果（AAPL）、Tesla（TSLA）、微軟、Meta、亞馬遜（AMZN）、Google母公司Alphabet（GOOG）及英偉達（NVDA）。

余偉龍預計沃什上任聯儲局主席後會減息，但未必如市場預期般激進。 古達宇 攝
余偉龍預計沃什上任聯儲局主席後會減息，但未必如市場預期般激進。 古達宇 攝

他續說，美股是「長升市」，雖然不時會回調，但長遠趨勢向上，適合Buy and Hold（買入並長揸）。而且龍頭股本身業務穩定，收入有保證，短時間內不易被競爭對手撼動其市場地位，故每次大跌也是買入機會。

料儲局新主不會激進減息

談到聯儲局即將易主，余偉龍預計沃什上任後會減息，但未必如市場預期般激進，今年內可能只會減一至兩次，因油價引發通脹回升，制約減息空間。

記者：葉卓偉

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