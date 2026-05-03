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公務員擁300萬公積金 歸功「運氣」零打理 專家籲適時調整 「分散投資環球及亞股 美股僅四成」

投資理財
更新時間：06:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-03 HKT

今年來美伊戰爭令投資市場大幅波動，港人的退休資產——強積金回報亦一度見紅，不過跌市也往往為累積退休資產創造機會。有退休資產管理專家提醒，不少港人對退休資產管理仍抱持過度保守態度，曾有高級公務員擁有300萬元退休金，卻一直沒有因應需要調整基金選擇。專家指，對於退休金投資宜抱長遠投資思維，即使是將每年回報率提高1個百分點，經過多年累積最終成果也大不同。

政府供款可達薪金15%

公務員薪酬福利向來較優厚，當中「公務員公積金計劃(CSPF)」與私人市場打工仔供的強積金大同小異，主要分別在於政府會作出額外供款。IPP財富管理團隊分區經理陳啟峰向《星島頭條》表示，與一般私人市場MPF客戶相比，高級公務員的退休資產累積速度通常更快。根據現行制度，公務員在通過試用期後，政府供款比例可達薪金的15%。以不少高級公務員月薪10萬元以上計算，每月政府供款已達約1.5萬元，再加上僱員供款，整體供款金額往往是私人市場MPF客戶的數倍。因此不少公務員在服務十多年至二十年後，CSPF資產便可能累積至數百萬港元，甚至更高。

公務員在通過試用期後，政府供款比例可達薪金的15%。
公務員在通過試用期後，政府供款比例可達薪金的15%。

他分享，2年前接觸一名年資逾15年的紀律部隊主任級公務員，其CSPF資產約300多萬元，這位客戶坦言自己並沒有特別投資策略，基金選擇多年未曾調整，當時累積盈利約70萬元，客戶也自言「純粹有運氣」。事實上，他接觸的不少公務員客戶，普遍認為自己不懂選基金，「想賺錢又怕虧損」，往往只懂得將資金存入銀行定期。

重檢配置 年回報升至7%

他為前述個案的公務員重新檢視資產配置後，因應其風險取向提供了平穩型的基金部署作參考，其CSPF資產今年已突破500萬元，平均年回報約7%，較他原本僅3%左右顯著提升。他認為專業意見的優勢在於能理性分析，不會因短期波動而過度進出市場。

陳啟峰建議打工仔在管理強積金應抱有長期投資思維。
陳啟峰建議打工仔在管理強積金應抱有長期投資思維。

他建議打工仔在管理強積金應抱有長期投資思維，MPF及CSPF投資周期往往長達二三十年，長時間滾存投資，比捕捉市場更重要，過度頻繁交易反而可能錯失市場回升時機。應分散投資降低風險，避免單一市場波動的影響，目前可將美股比例控制在四成以下，其餘配置於亞洲及環球市場。

回報增1百分點 退休月入多6萬

他又提醒，應定期檢視基金組合、資產配置，隨著年齡、收入及退休時間表改變，投資風險承受能力也會不同，應定期檢視以確保策略符合退休目標。尤其是在長期投資中，即使回報率只相差1個百分點，最終結果也可能出現顯著差異。以300萬元退休金為例，若年均回報從3%提升至4%，退休收入每年可增加約6萬港元。


 

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