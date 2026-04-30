數字銀行開業5年擺脫燒錢 livi及ZA Bank全年轉賺 6間仍見紅

本港8家數字銀行開業六年後，終於有銀行出現年度盈利局面。去年8家數字銀行中，理慧銀行（livi Bank）及眾安銀行（ZA Bank）分別錄得2077萬及1728萬元稅後溢利，其餘6家的全年虧損亦顯著收窄。整體而言，去年8大數字銀行合共淨虧損約15億元，按年大減43%。

livi全年賺2077萬 盈利最高

去年livi成功實現2077萬盈利，核心業務的淨利息收入2.32億元，升8.4%，其客戶存款及貸款亦分別增加19%及49%。livi指，正進一步提升服務能力，滿足個人及中小企業客戶的日常金融需求。

ZA Bank客戶存款突破200億

ZA Bank去年淨利息收入6.69億元，增加37%。其客戶存款突破200億元，錄得222.4億元，增長15%，是數字銀行中最高。

數字銀行2025年業績🔽

稅後溢利/虧損（元） 按年變動 淨利息收入（元） 按年變動 livi Bank 2077萬 虧轉盈 2.32億 +8% ZA Bank 1728萬 虧轉盈 6.69億 +37% WeLab Bank -6000萬 收窄76% 8.89億 +36% Fusion Bank -1.96億 收窄29% 1.32億 +77% 象象銀行（前天星銀行） -2.55億 收窄15% 8121萬 +60% 螞蟻銀行 -2.63億 收窄4% 1.72億 +93% 平安數字銀行 -2.74億 收窄19% 2.22億 +62% Mox -4.84億 收窄32% 6.78億 +28%

WeLab：淨息差達10.6%遠超市場

一度於中期轉賺的匯立銀行（WeLab Bank）全年虧損6000萬元，按年大幅收窄76%，該行解釋下半年轉蝕主要由於大力投放資源於貸款業務推廣，成功推動貸款總額增長較上半年提速逾4倍。WeLab指，去年淨利息收入8.89億元，增加36%，淨息差高達10.6%，遠超市場的低單位數平均水平。

Mox蝕4.8億續成「燒錢王」 客戶貸款跑出

至於業務規模較龐大的Mox Bank去年虧損4.84億元，收窄32%，但繼續是「燒錢王」。期內淨利息收入6.78億元，增加28%，主要受惠於貸款業務穩健增長，以及核心客群存款規模持續擴大。期內客戶存款亦破200億元，而客戶貸款亦達141.65億元，按年增1.2倍，是數字銀行中規模最大。Mox指，對今年首季的正面發展趨勢感到鼓舞，未來將持續推動業務增長、創新及可持續盈利。

平安數字銀行少蝕19%

最近改名的平安數字銀行（前稱PAObank），去年虧損2.74億元，收窄19%，淨利息收入2.22億元，大增62%。該行指，期末客戶存款總額約105億元，並持續錄得增長，今年3月底突破125億元。

富融銀行虧損收窄29%

另外富融銀行（Fusion Bank）去年虧損1.96億元，收窄29%；淨利息收入1.32億元，增加77%。Fusion Bank指，去年貸款規模大幅增加超過2倍，至31億元，其中商業貸款餘額較上年顯著增長4倍，至23億元。

象象銀行淨利息收入多60%

剛從「天星銀行」改名的象象銀行去年虧損錄得2.55億元，按年收窄15%，淨利息收入8121萬元，增加60%。

螞蟻銀行虧損2.6億 收窄近5%

螞蟻銀行（Ant Bank）去年虧損2.63億元，按年收窄4.5%；期內淨利息收入1.72億元，增加93%。