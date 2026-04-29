停車場變宿舍僅冰山一角｜周顯

早前有報道指，九龍塘界限街老牌豪宅屋苑「僑園」內的學生宿舍「學鳴居」，以及其他4個同樣位於屋苑地下的教育中心，原則顯示為停車場，涉嫌未經申請改建成教育機構及學生宿舍。據「學鳴居」地下單位業主則說，自37年前買入上址，相關間隔已是如此。

筆者曾經不止一次批評，香港的城市規劃很差，很多大廈不但沒有停車場，甚至連上落貨的車位也沒有，令到不管是搬屋、搬廠，還是搬寫字樓，都要日曬雨淋，還要阻塞街道。

很多車位僭建成舖位

然後有朋友溫馨提示，說有很多地方的車位和上落貨位，是僭建當成舖位賣掉了。因此僑園的情況只會是冰山一角，還有大把類似情況在不同地方出現。就如蟑螂一樣，你發現了一隻，代表還有10隻、100隻是未被發現的。

至於上述的那位單位業主的辯解，我只能說，不管買回來的間隔是如何，屋契一定會講明原來是停車位，律師在買賣時也會講明，再說，停車場的價格和住宅以及商舖不同，他沒有可能不知道法律上單位的用途。

周顯

