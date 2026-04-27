積金評級稱4月MPF增逾6% 人均賺逾2萬元 總資產有望破頂

4月進入最後一個交易周，強積金研究機構積金評級表示，截至4月22日，強積金錄約6.35%的投資增長，有望收復3月份的6.27%虧損；若以絕對金額計算，強積金投資收益約976億元，相當於每名成員獲利20,341元。計入供款後，強積金總資產更可能達到1.635萬億元的歷史新高。

股票基金引領大反彈

積金評級表示，3月份全線錄得虧損的股票基金類別，引領了4月份的反彈。然而，試圖捕捉日市時機的強積金成員可能會失望，因日本股票目前僅為4月份表現第七佳的強積金資產類別，落後於環球股票，以及香港及中國股票。

表一：「積金評級指數」各資產類別回報表現（截至2026年4月22日）

重申勿作短期市場投機

該機構主席叢川普（Francis Chung）指出，今次強積金反彈將為成員帶來喘息，但他再次警告：在波動市況下，若成員利用強積金資金進行短期市場投機，而非分散投資及長期持有，當未能實現持續穩定回報時，責任只在於他們自己。

他又提到，上月強積金錄得史上最大單月虧損時，預設投資策略的核心累積基金類別在24個類別中表現排名第13；本月，在強積金有望創下總資產新高之際，其排名為第11。以按月表現而言，預設投資策略從不會是最好，但也絕不會是最差，並且最能在長期中保持穩定。他認為，成功長期投資的關鍵在於分散投資與穩定性，而預設投資策略兩者兼備。

