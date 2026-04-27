為何港股獨憔悴？｜曾淵滄

儘管美以伊戰事依然膠着，美股已經不斷的創新高，多個亞洲地區的股市也同樣的在創新高。但是，香港股市卻獨憔悴。為甚麼？理由是我們用來表達香港股市興衰的恒指中，有一些權重的科技平台股的股價無力創新高。當年騰訊（700）高峰期股價超過700元，現在則在500元左右徘徊。實際上，目前騰訊每股盈餘已經遠遠超越當年700多元的年代，在當年700多元的年代，騰訊P/E值70倍，現在連20倍也不到。這是市場氣氛的變化，也是今天恒指無力創新高的主因。

堅持長期持有騰訊與阿里

氣氛是指當前的潮流，目前騰訊估值低、P/E值低，但是不少新股P/E值卻超過100倍，甚至連P/E也沒有，還處於虧損期，惟股價已經可以一上市就升一倍。因此，可以說當今的潮流是炒新的科技股，暫時忘記了舊的科技股。但是，若論科技實力，騰訊與阿里巴巴（9988）仍是最強，阿里巴巴的阿里雲是全國第一，沒有雲存儲，沒有雲計算，也不可能搞Al。

這是為甚麼我堅持長期持有騰訊與阿里巴巴這兩隻老牌科技股的原因。騰訊上市時間已經超過20年，股價升了許多倍，我買入的時間比較早，帳面上也賺了許多倍，因此，眼看着股價由700多元跌下來並不會有任何壓力。阿里巴巴上市較遲，而且上市時正逢股市旺盛，上市價已經不低，因此我手上的阿里巴巴帳面上仍是虧損，但是不會妨礙我繼續持有的決定。

目前剛上市的科技股很多，眼花撩亂，真的不易在現階段選擇，抽新股不妨，反正抽中即沽會有錢賺。但是在上市後高價追則不容易評估，不妨耐心等待多一年，等上市一年後出業績才評估是否是一隻優質的科技股。

經濟回升 銀行第一個受惠

內地股市也正在慢慢的回升，中央政府的政策正在生效，推動股價上漲，過去幾年，在「內卷」的潮流之下，企業利潤受損，為求市佔率而割價是走不下去的路。近日已經有一間電動車廠倒閉，車廠所處城市的地方政府也受到中央的訓斥，指地方盲目以金錢支持競爭力不強的車廠，車廠倒閉也連累了地方政府的財政。

香港經濟景氣也開始回升，第一個受惠的是銀行，借錢做生意的人多了，做生意壞帳少了，多賺貸款錢而少壞帳，利潤自然上升。內銀股股價近日的表現都很好，除了內銀股之外，香港三大印鈔銀行也同樣賺錢，滙豐（005）、渣打（2888）取得香港特區政府發出的首兩個穩定幣發行執照，發行穩定幣幾乎是無本生意，也是包賺錢的生意。

曾淵滄

