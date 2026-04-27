Mila Yuen料美股步「維穩」模式 港股吼建滔及中移 抽IPO有3大心得｜百萬倉

美伊停火延長下，資金重新追逐科技股，標指及納指近日屢創新高，「財經KOL」兼寶夏資本創辦人阮靜瑤（Mila Yuen）相信，美股這波行情或延續至今年第三季，因美國總統特朗普在11月中期選舉前會進入「維穩」模式，避免美股出現深度調整。若現時有100萬元可投資，她會投資在美股及港股，各佔三分一，但直言「財不入急門」，由零開始建倉宜觀望形勢，分注買入；最後三分一資金則停泊在貨幣市場基金，伺機抽新股。

記者：葉卓偉

阮靜瑤大學時期在美國修讀金融，回港後曾任財經記者2年，其後轉戰金融界，曾任新股包銷工作、對沖基金交易員，現為寶夏資本創辦人，同時經營YouTube頻道，分享投資看法。阮靜瑤相信在美伊戰爭大為降溫下，美股繼續穩步回升，AI、半導體、光通訊等戰爭前已表現強勁的板塊，近日也大幅回升，她估計這波行情今年第二季、第三季也未完，而美股即使回調，幅度也不會太深，「可能由高位回5%或10%以內」，因特朗普在11月中期選舉前不會再讓美股深度調整，以免共和黨在中期選舉失利。

美股宜分注ETF 「財不入急門」

對於保守型投資者，她建議買入標指ETF的VOO，以及半導體ETF的SOXX。她自言不喜歡高追，由於近期美股已升得太多，由零開始建倉的話，一開始不要買太多，先觀察一下，「財不入急門，不是說我現在立刻有100萬，就要趕去建倉。」她強調：「Doing Nohing is Something」（甚麼都不做也是一種策略），買股票時機很重要，「你買同一樣東西（股票），你今年買和去年買，整個回報可以差天過地。」

至於進取型投資者，阮靜瑤點名Lumentum（LITE）、Coherent （COHR）、AXT Inc（AXT）等光通訊及AI原材料相關股份，但現在買均屬高追，建議先放入觀察名單，「如果你現在沒有貨，現在衝進去，它隨時回20%都很正常」。若投資者鍾情科技巨頭，「七雄」以外可考慮台積電（TSM）。

建滔攻守兼備 不升也有4厘息

至於港股，阮靜瑤相信會維持平穩上落市格局，但仍有不錯的資本增值機會，其心水之一是建滔系的建滔集團（148）及建滔積層板（1888），因其PCB是需求非常之大的AI上游原材料，兩者之中選擇母公司的建滔集團較穩陣，「就算不升也有4厘，屬進攻和防守型之間。」不過她提醒投資者，若股價升得太多不宜高追。她另一港股心水是中移動（941），「經歷過很多周期，今年上半年也跌得比較多，現在走勢喘穩了，叫做右側交易」，即投資者等待市場趨勢已成形後，順著方向入場。

百萬倉最後三分一資金，阮靜瑤建議停泊在券商的貨幣市場基金，一方面享約3厘利息，另一方面可隨時贖回，伺機認購新股。雖然33萬元用於認購新股子彈不算多，但若在平台上有持貨，再配合孖展增加認購額，也可提高中籤機會；另外，她認為循B組入飛一般也較大機會中籤。

阮靜瑤指出，Doing Nohing is Something（甚麼都不做也是一種策略），直言買股票時機很重要。

抽新股寧揀次熱 太冷也不宜沾手

阮靜瑤透露今年在新抽市場有不少斬獲，因其優勢是不用跟大市走，「一般情況之下，其實IPO基本上沒有甚麼風險，風險就是輸100元認購費。」提到抽新股心得，她建議投資者留意認購熱度，尤其是多隻熱門新股同期招股的話，她會揀選次熱的新股，因認購倍數最高的新股中籤機會極低。她舉例，早前長光辰芯（3277）與群核（068）同期招股，雖然群核首日升幅較高，但中籤機會太低，「所以如果是這些情況，我們就會選3277，不要選太沸騰的，就是剛剛好到100度左右」，反之，太冷門的新股不宜沾手，以免抽到「成手貨」，一旦首日破發便損失慘重。

第二是參考A股市場，例如該新股是否有在A股上市，或A股有沒有同類板塊作參考，留意的指標包括該主題在A股的熱度、AH股差價、市盈率等，舉例廣合科技（1989），A股市盈率約70多倍，H股約60倍相對便宜。

第三是研究基石投資者及包銷團隊背景及往績，例如高瓴投資（Hillhouse）是不少人留意的指標。她解釋，這些機構花了不少功夫促成上市，多數要賺夠才離場。

阮靜瑤強調，投資新股要控制注碼，心態是「想贏少錢而已，不是想著跟它過世」，一旦出現危險訊號要果斷離場，她舉例「高位有個前所未有的大成交量、大回調或者大裂口」，但她坦言通常見到極端危險訊號前已獲利離場，也不會吃到「最後一口」，通常「覺得已經升得很多了，滿意就走了」，例如一隻新股升到某個水位，已開始上升乏力，「就算股市OK，它也是平穩、甚至些微下跌的，這些情況多多少少都要走了。」

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