韓股升不停 三星員工威脅罷工爭加薪 分享企業成果最好買股票｜李聲揚

受惠於AI帶動的晶片需求，近年韓國股市極強勢，兩大龍頭三星電子和SK海力士升個不停，筆者也買入了美國上市的韓國ETF（編號：EWY），兩星期獲利25%，當然主要是運氣。

但與此同時，三星電子卻面對一場可大可小的危機。危機不是來自行業問題，也不是來自外國對手，而是來自公司內部。數萬名三星電子工人，威脅要罷工。原因？當然是爭取加薪以及提升花紅獎金。

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晶片倘停產 三星即「見血」

背後的原因，當然是看到公司大賺，股價升個不停，自己卻沒有受惠。有人認為只是工人「眼紅」，不過純經濟學計算的話，講到尾還是誰怕誰，誰較惡，工人需要公司多一點，還是公司需要工人多一點？一般情況下，即使你見公司大賺，走去要求加人工，都未必成功，皆因公司可以換掉你。集體行動，勝算較高，但公司同樣可以有其他方法應付，甚至可以持久戰，影響民生時，公眾對罷工的觀感就會轉向。

關鍵是，三星電子能否冒這個險？似乎不太可以。首先，晶片行業的員工有一定門檻，不是話請就請。而晶片生產不像公共交通，即使忽然停產，大眾未必會感到即時不便，但公司就會「見血」。

員工待遇遠遜SK海力士

沒有比較沒有傷害。三星電子工人要求加人工及花紅的一大理據，是對手SK海力士也這樣做。三星電子員工去年奬金約是20萬港元，而SK海力士為60萬港元。在這情況下，工人的要求又變得很合理。三星電子真的多得SK海力士不少，但這也是市場經濟一部份，競爭令工人可以受惠。

工人的具體要求，首先是加薪7%，這似乎不過份。另外，現在三星電子規定花紅上限為年薪50%，工人希望取消，而SK海力士已取消了，但三星似乎不願退讓。此外，工人也希望將公司年度營業利潤的15%作為獎金，資方暫時只答應10%。

筆者相信，三星電子有機會妥協。資方未必會完全滿足工人要求，但相信最後結果會傾向工人的一方。對手也如此對待員工，三星電子不跟隨，較難說得過去。

工資升幅終究不及股市

不過奉勸各位打工仔，希望「分享企業成果」，最好的方法，還是買股票。工人利用罷工爭取權益，歷史悠久，但肯定不是每次都取得重大成功。而即使工人成功，最後還是發現，自己的工資升幅，一般都不及股市。

買「對家」股票降風險

所以可以的話，還是應該要及早投資。當然了，傳統金融理論，建議大家不要買自己公司的股票。皆因風險太集中，公司業務失利的話，閣下飯碗不保，而公司股價也可能大跌。筆者有位朋友，以前專買「對家」的股票，也是一個方法。

Patreon作者 李聲揚

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