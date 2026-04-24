兩大行按揭回贈傳最高1.2% 緊跟中銀腳步 分析料仍有上調空間

樓市轉旺，銀行又想多做貸款生意，令按揭市場戰火升溫。繼按揭市場一哥中銀香港（2388）近日將按揭現金回贈加至最多1.2%後，市場消息透露，其他大型銀行包括恒生和渣打香港亦隨即先後腳緊跟中銀，將千萬元以上大額按揭貸款的現金回贈上調至可高達1.2%，以保持競爭力。暫時在大行中，只得滙豐仍按兵不動。有分析料，按揭回贈還有上調空間，或有望加至1.5%。

需視乎客戶質素及貨款額

市場消息指，在中銀出手加按揭現金回贈後，恒生已迅即跟隨，將1,000萬元或以上貸款額的按揭回贈調高至多達1.2%，隨後渣打亦把逾千萬元以上大額貸款的回贈最高加至1.2%。

另有業內人士稱，恒生和渣打是次反應迅速，很快已將按揭回贈水平跟上中銀。兩行最新提供的現金回贈大致是500萬元以上貸款額可達1%，而1,000萬至1,200萬元以上貸款額回贈則超過1%至1.2%。惟銀行也會視乎客戶質素來審批按揭申請人最終享有的現金回贈水平。

中銀至今未有推定按計劃

踏入今年，銀行搶按揭的意欲更為明顯。在四家大行中，滙豐、恒生及渣打已先後推出設有現金回贈的低息定按計劃，唯獨中銀至今仍沒有定按計劃，只得浮息按揭。雖然3月份中銀穩守按揭市場一哥地位，但其現樓按揭佔市率按月顯著回落5.9個百分點至25.3%，僅次其後的滙豐，當月巿佔率則升0.9個百分點至23.7%，令兩者市佔率差距大幅收窄至不足2個百分點。至於常居市佔率排名季軍的恒生，於3月份被渣打爬頭，跌落第4位。

本來四大行的按揭回贈上限為1%，但面對激烈的競爭，剛於本周日傳出中銀為首家大行將按揭回贈加至突破1%，貸款額500萬元或以上回贈為1.05%，700萬元或以上為1.1%，1,000萬元或以上可達1.2%。

現時回贈與高峰仍有距離

市場人士認為，按揭現金回贈仍有上調空間，因現時回贈與高峰水平仍有一段距離，在2023年時的回贈可高達逾2%至3%，及至2024年四大行因資金成本等因素而一度將回贈清零，到同年第3季尾才逐步恢復回贈並溫和上調至目前水平。

年內回贈或有望加至1.5%

他指出，今年來樓市持續轉旺，銀行承造按揭貸款態度積極，加上1個月港元拆息由去年10月的3厘多回落至現今的2厘多，銀行資金亦充裕，貸存比率低，故予以銀行有空間加回贈搶按揭。在此條件下，他不排除有銀行為保競爭力而再推高按揭回贈，故料年內回贈或有望加至1.5%。

一名按揭專家指，其實現時按揭申請的貸款額多為500萬至600萬元，1,000萬元貸款額為數不多。由於銀行爭相吸納按揭生意，相信回贈水平有機會再升。

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