Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騙取旅遊保賠償團伙被拘捕 保聯：舉報機制見效 籲市民勿貪小便宜

投資理財
更新時間：12:32 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-23 HKT

警方接獲香港保險業聯會轉介，調查超過70宗懷疑涉及旅遊保險索償詐騙的個案，發現有索償人根本無離開沒有離開香港，但訛稱在外地旅行受傷，並透過使用偽造的酒店收據及外地醫院到診紀錄等，向保險公司作出索償，涉及總金額超過170萬元。對於警方商業罪案調查科拘捕騙保團伙，香港保險業聯會回應表示，多謝商罪科果斷執法，並指保險公司一向十分重視懷疑騙取保險賠償的個案，不論涉及的險種和金額，都會嚴肅跟進。

「預防保險詐騙偵測系統」已啟動

保聯指出，雖然旅遊保險的索償金額普遍較低，而導致索償的事故一定在香港境外發生，但保險公司一樣會認真調查，若發現可疑個案，定必向執法機構舉報。至於是次警方的拘捕行動，正正是源於保聯的檢舉，亦證明保聯與商罪科成立的舉報機制，再次發揮功效。

保聯又指，「預防保險詐騙偵測系統」已於去年底正式啟動針對旅遊保險的分析，利用人工智能，分析賠償及相關數據，將會更有效找出可疑的騙保個案。保聯重申，騙取保險賠償屬刑事罪行，呼籲市民不要貪圖小便宜，以身試法。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
20小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
7小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
16小時前
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
1小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
16小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
23小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
15小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
19小時前
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
影視圈
3小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
19小時前