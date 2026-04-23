騙取旅遊保賠償團伙被拘捕 保聯：舉報機制見效 籲市民勿貪小便宜

警方接獲香港保險業聯會轉介，調查超過70宗懷疑涉及旅遊保險索償詐騙的個案，發現有索償人根本無離開沒有離開香港，但訛稱在外地旅行受傷，並透過使用偽造的酒店收據及外地醫院到診紀錄等，向保險公司作出索償，涉及總金額超過170萬元。對於警方商業罪案調查科拘捕騙保團伙，香港保險業聯會回應表示，多謝商罪科果斷執法，並指保險公司一向十分重視懷疑騙取保險賠償的個案，不論涉及的險種和金額，都會嚴肅跟進。

「預防保險詐騙偵測系統」已啟動

保聯指出，雖然旅遊保險的索償金額普遍較低，而導致索償的事故一定在香港境外發生，但保險公司一樣會認真調查，若發現可疑個案，定必向執法機構舉報。至於是次警方的拘捕行動，正正是源於保聯的檢舉，亦證明保聯與商罪科成立的舉報機制，再次發揮功效。

保聯又指，「預防保險詐騙偵測系統」已於去年底正式啟動針對旅遊保險的分析，利用人工智能，分析賠償及相關數據，將會更有效找出可疑的騙保個案。保聯重申，騙取保險賠償屬刑事罪行，呼籲市民不要貪圖小便宜，以身試法。