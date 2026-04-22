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調查指父母早於子女4歲時規劃財富傳承 平均預留500萬 大灣區較港更重視

投資理財
更新時間：17:21 2026-04-22 HKT
發佈時間：17:21 2026-04-22 HKT

星展香港今日發布《星展豐盛理財富裕家庭調查2026 》顯示，對受訪香港及其他大灣區城市的父母而言，財富傳承已不再是人生晚期的決定，愈來愈多父母早於子女4歲時便開始規劃，並為下一代預留平均500萬元的流動資產。

抗逆力為子女最重要特質

調查指出，69%受訪父母將抗逆力列為子女最重要的特質，其次為財務獨立（57%）。此外，94%的父母認為理財教育是成長過程中不可或缺的一部分，當中三分之二更認為應在13歲或更早前就需要開始培養。

財富傳承規劃亦呈現明顯的提早趨勢，大灣區家長展現出極高的重視程度，比例達90%，高於香港家長的74%。儘管傳承意向強烈，但在實際執行上仍有提升空間，目前僅有29%的受訪家庭制定了全面的傳承計劃。大灣區父母傾向以投資及人壽保險作為傳承工具，而香港父母則較依賴儲蓄。兩地父母均重視方案的靈活性（62%）及傳承時機（56%）。

91%受訪父母考慮海外教育

在為下一代提升未來競爭力上，國際視野亦相當重要。調查指91%受訪父母考慮海外教育，大灣區父母偏愛香港和新加坡，而香港父母則傾向於英國、澳洲和紐西蘭。

另外，高達75%的父母可能在未來12個月內尋求專業意見。銀行則是其首選的合作夥伴，其中有93%的父母同時考慮選擇銀行全面且靈活的財富傳承方案。

是次調查於2026年2月至3月期間進行，收集800名香港及其他大灣區城市高資產值父母的見解，受訪者均育有16歲或以下子女，且個人流動資產多於100萬港元。
 

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