強積金急跌啟示：與其恐慌離場 不如重建投資視角｜彭永東

對不少打工仔而言，強積金或許不是每天關注的投資工具，但當帳面突然蒸發逾兩萬元，感受卻十分真實。上月MPF錄得歷來最大單月跌幅，人均虧損達21,326元，難免令人質疑：「是否應該先離場避一避？」然而，這種直覺反應，未必就是最理性的投資決定。若從整體市場周期及宏觀環境分析，這次調整更接近一次短期衝擊，而非長期趨勢的根本逆轉。

本輪波動的觸發點，來自中東地緣政治局勢升溫，推動能源價格波動，亦令通脹預期及市場風險情緒迅速轉變。3月期間，環球主要股市普遍受壓：MSCI全球指數下跌約6%，MSCI美國指數回落約4.9%，MSCI亞太區指數更錄得接近13%的跌幅。這類急速下跌，反映市場在短時間內對風險進行重新評估。

不過，市場的另一面同樣重要。隨着4月停火訊號逐步明朗，投資氣氛快速修復，標普500指數已收復大部分跌幅，與年初高位差距收窄至約2%至3%。更關鍵的是，基本面並未出現明顯惡化，美國失業率維持在約4.3%，通脹仍處可控範圍，企業盈利預期亦未見大幅調整。換言之，經濟基礎仍然穩固，市場「急跌後反彈」的走勢，反而是歷來常見的周期現象。

真正風險往往是自身決策

從數據層面觀察，今次調整並非由經濟衰退所主導：利率走勢未見失控，通脹未有急劇惡化，就業市場保持韌性，企業盈利亦未出現系統性下修。市場下跌，更大程度反映風險溢價上升及投資情緒轉弱。

然而，對投資者而言，真正的風險往往來自自身決策。每當市場波動加劇，不少人傾向「先行離場」以避險，但這種做法往往在低位確認虧損，並錯過隨後的反彈機會。長遠而言，這種錯誤時機的操作，對資產回報的影響，往往比市場波動本身更為深遠。

資產規模擴大 易引發心理效應

是次強積金跌幅之所以令人感受深刻，與整體資產規模擴大密切相關。目前MPF總資產已超過1.6萬億港元，在這樣的基數下，即使只是數個百分點的波動，折算成金額亦相當顯著，容易引發「損失擴大」的心理效應。

但對長期投資而言，更值得關注的並非單一月份的帳面變化，而是整體投資策略是否穩健，包括資產配置是否合理、風險是否分散，以及投資組合是否符合個人目標。

在市場出現震盪之際，投資者反而可藉此重新檢視三個核心問題：第一，投資是否過於集中於單一市場或板塊；第二，分散配置是否足夠應對不同經濟周期；第三，投資決策是否具備紀律，避免被短期消息左右。

事實上，過去數年市場回報高度集中於美國大型科技股，一旦估值壓力增加或外圍風險升溫，調整自然集中出現。踏入2026年，資金逐步流向亞洲及新興市場，顯示市場正進入結構性再平衡。

中期仍具支持 長線策略更關鍵

展望未來，市場雖然仍面對不確定性，但並非全無支撐。2026年為美國中期選舉年，政策方向一般傾向維持經濟穩定，加上潛在財政措施及企業盈利支持，有助為市場提供一定緩衝。當然，相關前提仍取決於基本面能否持續，包括通脹是否受控、就業市場是否穩定，以及企業盈利是否達標。

對投資者而言，與其嘗試捕捉每一次市場高低，不如建立一套可持續的投資框架，能夠承受波動、具備分散配置，並以紀律執行。畢竟，市場短期難免起伏，但長期回報，往往屬於能夠在波動中保持理性的人。

彭永東（Joseph）

IPP Financial Advisers Limited董事

