抽中新股不必急着賣掉｜曾淵滄

4月15日及16日，美國納指與標普兩大指數連續兩天創歷史新高，投資者都認為美國總統特朗普的確不想打了，與伊朗的談判只是想讓自己更有體面的自稱打勝仗，班師回國。當然，談判不是一次兩次就能成功，因此，股市應該還有反覆，只應該是謹慎樂觀，不要去得太盡。

很快的，5月15日，美國聯儲局主席鮑威爾任期屆滿。但是，至今為止，特朗普提名的接班人沃什仍未獲得參議院通過，民主黨人似乎有意拖延，如果此事在未來兩個星期仍無進展，也可能對股市造成一定的影響。

新股市場又熱鬧了

上星期，在上市的第一天倍升的新股有兩隻，新股市場又熱鬧了。特首李家超說，隨着新興科技產業加速發展，赴港上市申請持續增加，涵蓋人工智能、半導體、機械人、自動駕駛、生物科技等戰略領域。目前已逾500間企業排隊申請赴港上市。如此說，大家不必擔心沒有足夠的倍升新股讓大家抽獎。

這些科技新股不少是一上市，股價就能升一倍的股。有些倍升股，更不是只升一天，而是在上市一小段日子後，經過一輪整固之後再出現第二輪的升勢，因此，抽中新股也不必急着在上市第一天就賣掉。當然，一隻一隻的收藏，加起來錢也不少，惟要有足夠的現金準備。

許家印令人不勝唏噓

恒大集團創辦人許家印被控非法集資詐騙等8項罪名，當庭認罪悔罪。1992年鄧小平南巡，34歲的許家印帶着2萬元的積蓄南下深圳打天下，短短十幾年間，成了中國首富，現在又成了階下囚，令人不勝唏噓。說來說去，就是因為在過去三十多年，中國的房地產市場像一陣風，吹起，但又吹散了，散得無影無蹤。「房住不炒」及「三道紅線」使到大量內房企業半死不活，基本上只有相對保守、保持借貸水平不越界的內房企業今天還能逆市生存。

越秀地產具恢復元氣條件

近日公布業績的越秀地產（123）是其中一間好榜樣，其2025年的業績顯示其財務狀況完全符合「三道紅線」的指標，去年全年營業額超過1,000億元人民幣，也真難能可貴。越秀地產的大股東是廣州市政府，當然以廣州的地產市場起家，之後向全國發展，但是基本上仍然集中於北京、上海、廣州、深圳這四個一線城市。

目前，中國房地產的重災區就集中於三、四線城市。越秀地產於2025年年底的現金有467.6億元，各項指標均處於行業安全區間。稅後利潤17.8億元，增長21.4%。現在，內房企業仍然有利潤的的確是很少很少。經過了這幾年的整頓，整體房地產業已經逐漸健康發展，今年開始，中央已經決定再度開始鼓勵人們買樓置業，多間內房企業的股價也開始從谷底回升，像越秀地產這類財務健全的地產公司，恢復元氣的條件也最高。

曾淵滄