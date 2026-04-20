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李溢琳教路ETF攻擊與收息 止賺止蝕睇正股 備兌認購期權ETF目標逾18厘｜百萬倉

投資理財
更新時間：06:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-20 HKT

南方東英香港分銷銷售部高級副總裁李溢琳從事ETF投資者教育多年，個人投資亦鍾情以ETF投資，若現時有100萬元作投資，她會全數投入ETF，包括以兩隻韓國股票2倍槓桿產品作「攻擊手」，月月派息的備兌認購期權ETF作為收息主力，建立攻守兼備的組合。

記者：葉卓偉

在ETF公司任職多年，李溢琳坦言投資取態也受到影響，一來工作繁忙，難以持續追蹤個股，而ETF入場門檻低、防守性高、透明度佳，正好切合其需要。問到百萬倉部署，李溢琳表示會用20%資金作短炒，其餘均作中長線投資，首先30%資金收息，會選擇貨幣市場基金，以及國指備兌認購期權ETF，因後者相比傳統收息股或債券，除了提供穩定派息外，當市況向上時亦有額外回報。

藉ETF投資SK海力士及三星

股票投資則包括美股、港股及日韓股票，分別佔20%、10%及10%。美股選擇標普500指數的ETF，因為連「股神」巴菲特也推薦，而且美股勝在投資主題全面，透過ETF可輕鬆接觸不同板塊，入場門檻也低。內地及香港股票主力配置科指ETF南方恒生科技（3033）及南方科創板50（3109），前者港股科技股估值仍低，後者則投資A股科創板，包括寒武紀等國產晶片替代概念股。

李溢琳鍾情以ETF投資，若現時有100萬元會建立全ETF組合。 劉駿軒攝
李溢琳鍾情以ETF投資，若現時有100萬元會建立全ETF組合。 劉駿軒攝

日韓股市同樣透過ETF投資，李溢琳看好日本出口業務及會計制度改革帶來的投資機會，至於韓股，自然是留意SK海力士及三星電子兩隻「明星股」，並投資其公司推出的每日兩倍槓桿產品XL二南方海力士（7709）及XL二南方三星（7747），她說整個儲存晶片產業鏈及訂單需求依然強勁，二來兩股市盈率僅20倍左右，相比本地晶片股估值吸引。若有短期市場炒作機會，她亦會用這兩隻槓桿產品炒一轉。

買槓桿ETF要睇正股訂止蝕

投資策略上，她建議投資者趁回調時分注吸納，不過她強調操作時「對標正股價格」設定止賺止蝕位，因「ETF每天做兩倍調倉，今天25元與幾個月前的25元對應的SK海力士股價可能不同。應該看正股去到某價位就止賺或止蝕，而非只盯著ETF價格。」至於三星每日兩倍反向產品XI二南方三星（7347），李溢琳指出香港投資者較少做反向操作，因為跌浪短促難捕捉。反向產品主要用於業績前對沖，或應對突發黑天鵝事件，並非日常炒作工具。

另外組合會配置10%黃金，相信環球央行持續增持、地緣政治緊張等因素續支持金價，投資上選用實物黃金ETF，因投資門檻低至不足千元，加上毋須租用保險箱存放實金，較年輕投資者而言更方便，她會選擇其公司的明日（21日）上市的南方東英黃金ETF（3030）。

李溢琳建議投資者以ETF建立核心持倉，再伺機換馬個股追求Alpha回報。舉例去年1月DeepSeek爆紅令科指急升，若投資者事先在科技股低迷已買入科指ETF坐貨，到科指彈升便可沽貨，換馬心儀AI相關股提升回報。

李溢琳琳建議投資者以ETF建立核心持倉，再配合正股追求Alpha回報。 劉駿軒攝
李溢琳琳建議投資者以ETF建立核心持倉，再配合正股追求Alpha回報。 劉駿軒攝

備兌認購期權ETF適合上落市

國指備兌認購期權ETF過去一年受投資者青睞，南方東英去年12月加入戰團，推出A南方國指備兌（2802），同樣每月派息，目標年化派息率18%以上，產品的基金經理會透過沽出期權合約，收取期權金作為派息。該產品對上一次除淨在4月30日，5月7日派發每股0.14元。若每月繼續維持0.14元派息，以上周五收報8.21元計，股息率達20.4厘。

而當國指上升時，國指備兌認購期權可賺取額外回報。李溢琳解釋，基金經理會因應市況每日調整備兌比例，市升時減少備兌認購期權倉位，讓長倉捕捉更多升幅。她指出，這類ETF最適合上落市或慢牛市況。「如果每月升一兩百點，（基金經理）可持續roll倉」，讓投資者賺息又賺價。

不過，這類ETF最不利的情況是國指大升及大跌，例如去年國指全年升22%，但備兌認購期權ETF僅賺16%、17%的利息收入，皆因國指升至期權行使價，回報便會「封頂」，即無法享受國指進一步的升幅。雖然在股市大升下，直接買國指回報更高，但她反問：「（投資者）真有耐性完整坐足全年升幅嗎？還是進進出出，有機會是一個賺不足的情況？」

另一個不利情況是，股市大瀉，整年股息不足以抵銷指數跌幅，她強調，除非國指一年跌足18%以上，否則藉期權金收入仍可提供緩衝。她又提醒小投資者，由於這類ETF月月派息，要留意金融機構的代收股息等手續費。

遇上擘價較闊 可以打俾莊家

雖然香港ETF產品發展越來越蓬勃，但個別產品交投疏落。就一些投資者關注的買賣差價較闊問題，李溢琳說投資者可致電或電郵聯絡其公司尋求協助，「譬如突然有一隻ETF比較少人買，但是你突然之間想買100萬為例，我們會告訴Market Maker（莊家）可否將盤排密些、或者Bid Ask（買賣差價）收窄一些。」

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