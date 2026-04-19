重讀麥樸思金句說投資 「看到光再進場已太晚」 股市從來都是炒預期｜李聲揚

民國才子錢鍾書曾笑說，「文人最愛有人死」，皆因可以大造文章。後來錢翁過身，果然也有大量文章「懷念」他。錢翁泉下有知，必定冷笑「不出老夫所料」。

筆者也是文人，早前乍聞「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）過身，就有感而發。筆者從前打工時，曾和麥老有一飯之緣。但麥老人氣甚廣，人人都爭着向他提問。筆者只和他談了幾句，內容已忘記。

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不過麥老的名言，筆者倒銘記在心，近期也有媒體引述。麥老提過：「當你看到隧道盡頭的光時，再進場已經太晚了。真正的投資機會，永遠藏在多數人看不見、不敢碰的地方」

股市違背很多人「常識」

此金句，生動地講出了投資市場（特別是股票）的性質，此刻讀落更有味道。全球紛亂，有人更說第三次世界大戰——但美股剛剛創了歷史新高。這和很多人的「常識」違背。人們總覺得，市況不明朗，不要入市，「睇定些」才入。但正如麥老所言，你到看到有光時，已經太遲，分分鐘是摸頂接火棒。

皆因股市，從來都是炒預期。市場根本不用等到有好消息才升，而是嗅到有好消息時，已經開始升，甚至是估計壞消息已七七八八，已經會升。所以很多時，都在壞消息滿天時見底。

世紀疫情很快已經反彈

講點具體例子。2020年，世紀疫情爆發，全球封城，史無前例。由2月至3月尾，美股一個月就跌了30%。聯儲局祭出「無限量化寬鬆」，股市再跌幾天才定住。但，當時人人根本不信股市這麼快見底。

疫情是百年一遇的大災難，怎會跌一個月就夠？況且，當時仍是經濟重創，大量人失業，也不停有人喪生。當時更有人提到，「聯儲局不會發明疫苗」，「再多錢也救不了人命」。可是，股市就是在一堆壞消息中見底，然後很快已經反彈，半年後升破疫情前高位。你等到「明朗化」才買？就會在2021年尾摸頂！

2022年，又是同樣的故事。當年美股跌足大半年，皆因俄烏戰爭爆發，加上聯儲局暴力加息。當年Facebook、Netflix、Nvidia等等，股價高位跌六、七成。同樣地，股市在秋天開始見底，而聯儲局根本未暫停加息。

羅奇「玩完論」後港股見底

港股的情況更有趣。2024年，羅奇（Stephen Roach）發表「香港玩完論」，附和者眾，當時恒指約14000點，結果羅奇發表言論後，剛好是港股見底，及後港股反彈至28000點，足足1倍。

順帶一提，同年6月，麥樸思也發表了文章，聲稱「香港未玩完」。固然當時港股已由「羅奇位」反彈不少，但依然不少人相信麥樸思是老糊塗了。兩年過後，結果誰正確？

以為沒風險時才最大風險

投資者普遍不愛用腦，將人云亦云的觀點，以為是真理。他們以為「壞消息時不要買」。筆者反問，跌市時股票便宜不買，難道等貴到離譜才買？他們會認為，應該等「跌定」才買。不過，股市從來不會告訴你幾時跌定。

即使是美股，自金融海嘯後，升足十幾年。但早幾年依然有人認為，美國財赤的問題沒有解決過。所以仍是「不明朗」啦？

根本，市場從來就沒有明朗過。任何時刻買股票，都有機會輸錢。到你以為沒有風險時，往往風險最大。

Patreon作者 李聲揚

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