慎防特朗普再興風作浪 林本利：別以為中期選舉美股必升 買巴郡增防守力

活道教育中心創辦人林本利向來建議，美股最簡單可買標指ETF的VOO或SPY、納指ETF的QQQ及巴郡B股（BRK.B），因前兩者下挫時巴郡往往大升，令投資者保持跑贏大市。美伊戰爭2月底開打，導致金融市場劇震，標指3月30日曾跌至6316點，年內曾挫9.8%；巴郡最多跌7%仍跑贏大市。若單計巴郡十大持股，林本利計過首季平均回報更有4.1%，大勝蝕4.6%的標指。不過，美伊戰爭近日有落幕跡象，科技股及標指連日造好，巴郡十大持股僅輕微跑贏大市。雖然如此，林本利仍提醒投資者保守謹慎，因特朗普為私利隨時再興風作浪，不要以為11月有中期選舉，美股會必升。

現年95歲巴菲特於去年12月31日退休，交棒予63歲的阿貝爾（Greg Abel），當日巴郡B股收報502.65美元，市值約10,800億美元。在這萬億市值中，林本利指當中包括本身業務的價值，主要是保險，鐵路、公用和能源，還有製造、服務和零售等，約值4000億美元；另外3733億美元是現金，當中逾八成是美債。

股票投資達2700億美元

至於財經新聞常常報道巴郡的股票投資，在去年底約為2,742億美元，當中首十大持股——蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂、雪佛龍、穆迪、西方石油、安達保險、卡夫亨氏及Alphabet，已合共佔近九成。

他分析這十大持股今年來表現，若不計算權重比例，今年首季平均回報4.1%，同期標指則輸4.6%，印證他過往的觀察——在美股市況欠佳下，巴郡往往跑贏大市，相信原因是巴郡持倉遍及各板塊，防守力較強。

十大持股今年平均賺4.4%

不過特朗普周二受訪時稱對伊戰事「接近結束」，周五霍爾木茲海峽據報重新對商船完全開放，標指年初至今倒賺4.1%。同一時間，巴郡十大持股年內平均回報4.4%，僅輕微跑贏大市，「若計及權重，更由跑贏變跑輸大市。」

巴郡十大持股VS標指

今年首季 今年至今* 標普500指數 -4.6% 4.1% 巴郡十大持股平均回報 4.1% 4.4% *截至4月17日

投資美股仍要小心謹慎

不過，林本利提醒投資美股仍要保持審慎，有必要維持一定防守性。他重申，要小心今年是美國總統上任第2年，參考往績美股多數下跌，例如對上兩次上任第2年的2018及2022年也是跌市，並主要在第四季下跌，他直言：「特朗普為私利隨時再興風作浪，投資美股仍要小心謹慎，不要以為11月有中期選舉，美股必升。」

2018及2022因息魔大跌

此外，美伊戰爭能否順利落幕仍屬未知之數，但油價在高位徘徊，通脹高企，市場已預期美國聯儲局要推遲減息，更甚要提防因通脹失控被迫加息，前述的2018及2022年美股正因為息口問題而大跌。聯儲局自2015年12月起加息，結束維持了7年的零息時代，將利率正常化，至2018年底累計加息9次，每次均加0.25厘。雖然聯邦基金利率只是加至2.25至2.5厘，但該年第四季標指曾跌20%，全年計跌6%。至於2022年美股下跌，是源於俄烏戰爭持續令通脹急升，聯儲局結果「暴力加息」，標指當年10月由歷史高位大跌27%，全年仍跌近20%。

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