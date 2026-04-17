證監會首次就「預測市場」下定義 表明參與「或屬非法賭博 」 兼不受本港法規保障
更新時間：17:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:20 2026-04-17 HKT
Polymarket及Kalshi等預測市場（Prediction markets）近年越來越盛行，民政及青年事務局局長麥美娟早前亦表示關注。證監會旗下投委會今日（17日）在網站發文，首次明確指出「預測市場」的交易活動，在香港現時可能構成非法賭博。投委會提醒公眾，參與「預測市場」的交易活動，不受《證券及期貨條例》或證監會執行的任何法規保障，一旦出現問題，可能難以追討，甚或無從追究。
交易活動或合約非投資產品
投委會表示，預測市場的交易活動或合約並非投資產品，提醒投資者在考慮任何投資之前，應審慎思考，包括應否投資，應視乎有關資產本身的價值及潛力；在參與任何投資之前，應了解清楚有關的監管和投資者保障。
該機構指出，不適當的投資態度和行為會令人模糊投資與賭博之間的界線。公眾應反思投資的本質，區分投資與賭博。
「預測市場」近期在全球受追捧，以進行預測為目的進行投機，可讓參與者針對不同事件，包括金融、經濟、政治、體育賽事、氣象變化等的未來結果進行押注，投委會直指，這些平台帶有賭博的元素。同時，有些「預測市場」平台建立在區塊鏈上及可以使用加密貨幣交易，去中心化，參與者在沒有中介人的情況下進行交易。
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