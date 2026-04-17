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宏利下調MPF管理費5%至12% 4.1起已生效 逾200萬成員受惠

投資理財
更新時間：15:17 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:17 2026-04-17 HKT

宏利宣佈進一步調低宏利環球精選（強積金）計劃旗下29隻強積金成份基金的管理費用，減幅介乎5%至12%，新收費已於今年4月1日生效，逾200萬名強積金成員受惠。該公司表示，調整反映宏利支持積金局的目標——減低強積金計劃行政收費，並將行政工作中央化所帶來的效益直接回饋予成員。

宏利環球精選（強積金）計劃自2025年11月加入 「積金易」平台後，今次是第二次管理費調整，29隻成份基金的管理費用總減幅達16%至31%。

該公司又指，「宏利尊尚PLUS優惠計劃」下有關基金管理費的專屬費用優惠亦相應作出下調。在此變動下，所有按宏利強積金資產總和享有費用優惠的宏利強積金成員，同樣可獲得八個基點的費用減幅。這項優惠計劃涵蓋個人帳戶（PA）及可扣稅自願性供款（TVC）帳戶。
 
宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，隨着管理費下調，成員可擴大供款優勢，為其長遠退休目標作出更有效的投資部署。

據積金局的指引，平台公司收取的一般收費水平已由今年4月1日起由每年0.37%下調至每年0.29%。

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