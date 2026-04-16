新興市場之父麥樸思逝世 享年89歲 當年在港創業 研究港股成進軍證券業契機

有「新興市場之父」之稱的麥樸思周二於新加坡離世，享年89歲。麥樸思在富蘭克林鄧普頓投資任職超過30年，期間他成為了發掘非洲、亞洲、東歐和拉美投資機會的「布道者」。由於他的光頭形象，在投資顧問中顯得格外醒目，因此獲得「禿鷹」的綽號。他又被譽為新興市場的「全球啦啦隊長」，地位等同於炸雞界的山德士上校，是新興市場領域的標誌性人物。

新興市場之父 大學時修讀戲劇藝術

麥樸思1936年8月17日出生於紐約長島的貝爾莫爾，父親Paul Mobius是德國人，從事船上廚師和面包師工作，母親Maria Louisa Colon為波多黎各人。他與兄弟Hans和Paul也是在德語和西班牙語環境中長大。

他於1955年取得獎學金於波士頓大學學習戲劇藝術，並在夜總會擔任鋼琴師以支付學費，畢業時獲得美術學士和傳播學碩士學位。麥樸思其後獲得獎學金赴京都學習日本文化和語言，並啟發了他在亞洲生活和工作的願望。

曾留學日本 在香港創業

1964年麥樸思在麻省理工學院取得政治學和經濟學博士學位後，麥樸思加入國際研究協會，在泰國和韓國各工作一年，從事調查和消費者研究。及後他來到香港，創辦了行業研究諮詢公司。其中一項關於香港股市的研究報告成為他進入證券分析領域的契機。

他曾在訪問中憶述：「在那個年代，大多數國家並不歡迎外國投資，它們要麼是社會主義國家，要麼像中國和俄羅斯那樣是共產主義國家，東歐更是無從談起。所以我們最初只能投資6個市場，之後才逐步擴展，隨著市場開放，最終投資覆蓋約70個國家。」

掌舵基金 回報表現跑贏新興市場指數

1987年在約翰·鄧普頓聘請下，麥樸思創立了最早專注於快速發展新興市場的共同基金之一。他一直管理鄧普頓新興市場集團直至2016年，並擔任鄧普頓新興市場投資信託的首席基金經理至2015年，2018年1月麥樸思宣布退休。

根據Morningstar Direct數據，該基金自1989年至其退休期間年均回報率為13.4%。自2001年MSCI新興市場指數推出以來，該基金年均跑贏基準指數1.9個百分點。