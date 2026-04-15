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富衛指首季維持增長勢頭 擬為團體醫療保險添保障

投資理財
更新時間：16:39 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:39 2026-04-15 HKT

富衛集團（1828）去年７月掛牌，富衛香港及澳門首席產品方案及醫療保健總監余栢堅表示，公司去年增長勢頭延續至今年首季度，又透露由於團體醫療保險的覆蓋範圍普遍不足，研究針對團體醫療保險客戶，提供靈活加購選項，讓客戶無需經過核保程序，即可在現有團險的基礎上增加保障。他又稱，正考慮今年下半年加強指數型萬用壽險（IUL）的產品線，包括增加指數標的或對現有產品進行「持續優化」及升級。

他指出，IUL限制只供專業投資者認購，但以代理人渠道為例，目前公司的IUL與分紅產品的人壽保障銷售比例大致各佔一半，顯示IUL產品具吸引力，另利息環境穩定對保險業有利。

「人仁保」受年長人士歡迎

該公司去年推出「人仁保醫療保險計劃」，余栢堅表示產品客戶主要為經常前往內地的客戶，以及中老年人，因為相較較為高端的傳統香港自願醫保，該產品的保費較低。按個案數目計算，超過５成受保人年齡為50歲或以上。

擬將香港中醫院納入保險範圍

香港中醫醫院將於今年底開設住院服務，他表示公司正與政府商討將此加入保險產品。他又透露，公司有意未來加大資源去推動醫療保健領域，涉及預防、醫療和康復階段等全方位解決方案，為客戶提供更多選擇，以及接觸新的醫療方案，而公司會擴大醫療保健團隊，目前沒有目標，但更重要是尋求合適人選。

調查指年輕人受投自願醫保 年長人士傾向儲蓄

富衛指出，去年數據顯示，公司的客戶產品選擇隨人生階段而轉變，由「保障主導」逐步轉向「儲蓄主導」。以新業務保單數目計算，30歲以下方面，最多人投保自願醫保產品，當中不少是家長為子女投保；30至40歲方面，希望有基本醫療保障，最多購買的是自願醫保產品，佔近三成；40至50歲方面，著重全面保障，近四成保單屬於醫療、定期人壽及危疾產品；同時亦開始財務策劃，近三成半的保單是分紅儲蓄產品；50歲以上方面，步入規劃財富傳承階段，最多購買分紅儲蓄產品，佔近五成。另短至中期儲蓄產品深受歡迎，即3至8年期，在去年的新業務保單數目共按年升65%。

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