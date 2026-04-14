領展開始變返叻仔｜曾智華

香港有幾隻股票由大量本地投資者持有，例如：中電（002）、煤氣（003）、港鐵（066）、港交所（388），當然，還有領展（823）。以上全部與香港市民生活息息相關，大家都用到其服務，又有感情，加上肯定公司質素，故放心買及揸。

但買股票與必賺並冇等號，當公司遇上不利形勢，股價就會下跌，例如中電在澳洲投資失利；煤氣宣布不發紅股；滙豐遷冊忽略香港業務；港鐵遇地產冧市……，而最多市民持有的領展，也因利息飆升、租值下跌及買錯安達臣地皮，弄致營業前景轉差，股價跟跌。

21年前上市 大力鼓勵買入

領展21年前上市，當時小弟一睇，肯定是政府錯誤賤賣資產，竟將矜貴的商場及停車場打包上市，僅賣10元一股。計計當年同地區商場及車位價值，肯定此股最少值20多元，即有超過1倍水位博。於是在電台大力鼓勵小市民快快盡買，因平成咁，全球大鱷必定飛樸搶貨。果然，最快行動的是The Children Investment Fund（TCI），一掃就3.8億多萬個單位，肥到着唔到襪。

領展一邊升，我一邊不停呼籲大家出糧就買，當然我亦行動，至50多元才停。55元以上，自己冇買，也不再鼓勵別人買，因覺飽和了。但個市癲咗，在全城追捧下，2019年炒到上近100元！

回頭看，50元以上買而冇走的，至今全部被綁。

客觀形勢大變，領展經歷環球高息、過度擴張及租值下跌，插至2024年7月的30元水平，終於要供股。我以44.2元全供。供，冇問題，最令小股東憤怒的是前總裁王國龍「叫人供，自己鬆」，非常不道德。

當時有人問：「應否跳船？」我不答，自己1股也未出售過，兼早早決定唔收息只收紅股。21年下來，持有的領展變平均價28元，也因收了多年息，全數歸本賺突了。

今日講領展，因見佢重新叻仔喇，王國龍走後明顯生返晒，上周出售新加坡物業，淨賺四成半利潤，飲杯！

資深傳媒人 曾智華