拆解「日日生息」貨幣基金 專家提醒非零風險 不受80萬存保保障

隨着全球股市走勢波動，加上定存息率低迷，令不少投資者把閒置資金停泊於一些「日日派息」的貨幣基金產品，甚至被視作「零風險」投資，但實際上很多投資者卻不知道基金背後投資了甚麼產品。富途證券首席分析師譚智樂接受《星島頭條》訪問時表示，此類貨幣基金主要投資於短期、高信用評級及高流動性的貨幣市場工具，透過每日累計利息，令基金淨值或派息金額可按日反映收益。他又提醒，貨幣基金本質上仍屬投資產品，並非「零風險」，而且不受存款保障計劃所保障。

多投資政府債券或銀行定存證

譚智樂表示，券商一般提供由基金公司發行的貨幣基金產品，以市場常見產品為例，相關基金多數投資於政府債券、政府票據、銀行定期存款證、高評級企業短期債券或商業票據、回購協議，以及其他短期存款和貨幣市場工具。他指出，這類資產的加權平均到期日通常不超過60日，全部屬固定收益工具。

如何做到每日都有回報？

被問到為何能夠做到每日都有回報，譚智樂解釋，上述底層資產本身每日都在生息，回報通常跟隨HIBOR或市場短期利率變化。基金公司會每日計算應計利息，並累積在單位淨值（NAV）之中，部分產品則以現金派息形式發放，因此基金能做到每個交易日現金派息，最快第二個交易日到賬。

非零風險 不受80萬存保保障

譚智樂強調，貨幣基金雖然一般屬較低風險級別產品，但絕不等同零風險，當中主要風險包括信用風險、利率風險及流動性風險。另外，他亦稱，貨幣基金屬互惠基金或單位信託一類的投資產品，並非銀行存款，因此不受存款保障計劃保障（DPS）。換言之，假設投資者以不多於80萬港元全數買入貨幣基金，亦不會獲得DPS保障。

根據資料顯示，DPS只保障成員銀行香港辦事處的合資格存款，包括活期存款、儲蓄存款及5年內定期存款。自2024年10月1日起，保障上限已提高至每名存款人於每家銀行80萬港元。

譚智樂表示，儘管歷史上從未出現過券商或基金公司出現倒閉而令投資者損失本金的案例。但在沒有政府提供100%擔保的情況下，假設出現極端情況，投資者仍有機會面對資金贖回延誤，甚至承受輕微損失。他建議，投資者仍應按自身風險承受能力而去考慮。

定存具DPS保障 回報及流動性較差

若與定期存款相比，在DPS保障下，定存風險的確是相對較少，但回報率和流動性亦相對較差，需由投資者去決定如何取捨。

留意買入及贖回時間 或影響結算安排

另一方面，有部分投資者會選擇將資金停泊於券商提供的貨幣基金，以賺取較活期存款稍高的利息，再待有需要時贖回現金投資股票或認購新股。然而，本報提醒，投資者須同時留意買入及贖回時間點及結算安排，以坊間一家券商為例，買入指令若在平台指定的交易日截數時間後才提交，該筆訂單通常會被視為下一個交易日的交易，因此將未能獲得當日收益。

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