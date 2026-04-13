Mox信銀國際叫停智能投顧 客戶毋須急沽貨

智能投資顧問曾為一些銀行向零售客戶力推的服務，好讓他們以低門檻亦能享有專業的投顧服務，但市場對此服務的受落程度似乎欠奉，銀行接連將智能投顧服務下架。據了解，數字銀行Mox及信銀國際將分別於4月底及7月中旬終止該類投顧服務。適逢近期爆發中東戰事引致市場動盪，若使用該服務的持倉客戶贖回投資組合或會招致損手，幸兩行均有相應安排，客戶毋須即時沽貨。

智能投資顧問是一種全自動化投資顧問服務，透過演算法及AI技術分析用戶的財務狀況、風險承受能力及投資目標，自動配置並管理投資組合。

信銀國際為本港首間銀行於2019年率先推出智能投資顧問服務--「智投360」（Robo 360），惟五年多過後，該行最近通知客戶將於今年7月18日起終止「智投360」顧問服務。如客戶於7月18日前未作出任何指示或處理現有持倉指令未完成，現有持倉或帳戶結餘將自動轉移至其名下指定的一戶通帳戶(投資帳戶)。客戶也可在該日前考慮贖回或轉出持倉。

Mox亦已通知客戶將於4月30日終止其智能投顧服務「核心投資組合」，客戶可繼續持有組合至服務終止。至於招商永隆提供的智能投顧服務名為「智投易」，據其前線職員指該服務早已下架。

信銀國際7月起停「智投360」

信銀國際回應指，隨着數碼理財市場日益成熟，該行集中資源利用日益完善的AI科技，研發新一代資產配置方案。MOX稱，會不時檢視及更新產品，為客戶提供最佳體驗。

就接連有銀行將智能投顧服務下架，業界人士指，智能投顧雖讓零售客戶以低門檻享有投顧服務，惟至今用戶數量不多，因對服務的認知度仍低，銀行若要維持該服務將涉及一定成本，又或需作大量的宣傳教育工作，以致有銀行打退堂鼓。

有理財專家坦言，智能投顧建議的基金投資組合較適合長線投資者，「買完就合埋眼唔睇」，但一般人難敵心理關口，尤其市況波動之時，惟該服務不會隨時迅速調整，且轉倉需時長，故未能滿足客戶所重視的及時性和靈活性，相信該服務或有一天會在零售市場消失。

數字銀行WeLab Bank仍有提供智能投顧服務「GoWealth 智動投資顧問」。該行指客戶對GoWealth每月定期投資的需求持續上升。去年管理資產總值按年升20%。