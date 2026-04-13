Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Mox信銀國際叫停智能投顧 客戶毋須急沽貨

投資理財
更新時間：10:10 2026-04-13 HKT
發佈時間：10:10 2026-04-13 HKT

智能投資顧問曾為一些銀行向零售客戶力推的服務，好讓他們以低門檻亦能享有專業的投顧服務，但市場對此服務的受落程度似乎欠奉，銀行接連將智能投顧服務下架。據了解，數字銀行Mox及信銀國際將分別於4月底及7月中旬終止該類投顧服務。適逢近期爆發中東戰事引致市場動盪，若使用該服務的持倉客戶贖回投資組合或會招致損手，幸兩行均有相應安排，客戶毋須即時沽貨。

智能投資顧問是一種全自動化投資顧問服務，透過演算法及AI技術分析用戶的財務狀況、風險承受能力及投資目標，自動配置並管理投資組合。

信銀國際為本港首間銀行於2019年率先推出智能投資顧問服務--「智投360」（Robo 360），惟五年多過後，該行最近通知客戶將於今年7月18日起終止「智投360」顧問服務。如客戶於7月18日前未作出任何指示或處理現有持倉指令未完成，現有持倉或帳戶結餘將自動轉移至其名下指定的一戶通帳戶(投資帳戶)。客戶也可在該日前考慮贖回或轉出持倉。

Mox亦已通知客戶將於4月30日終止其智能投顧服務「核心投資組合」，客戶可繼續持有組合至服務終止。至於招商永隆提供的智能投顧服務名為「智投易」，據其前線職員指該服務早已下架。

信銀國際7月起停「智投360」

信銀國際回應指，隨着數碼理財市場日益成熟，該行集中資源利用日益完善的AI科技，研發新一代資產配置方案。MOX稱，會不時檢視及更新產品，為客戶提供最佳體驗。

就接連有銀行將智能投顧服務下架，業界人士指，智能投顧雖讓零售客戶以低門檻享有投顧服務，惟至今用戶數量不多，因對服務的認知度仍低，銀行若要維持該服務將涉及一定成本，又或需作大量的宣傳教育工作，以致有銀行打退堂鼓。

有理財專家坦言，智能投顧建議的基金投資組合較適合長線投資者，「買完就合埋眼唔睇」，但一般人難敵心理關口，尤其市況波動之時，惟該服務不會隨時迅速調整，且轉倉需時長，故未能滿足客戶所重視的及時性和靈活性，相信該服務或有一天會在零售市場消失。

數字銀行WeLab Bank仍有提供智能投顧服務「GoWealth 智動投資顧問」。該行指客戶對GoWealth每月定期投資的需求持續上升。去年管理資產總值按年升20%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
2小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
18小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前