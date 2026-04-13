莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉｜百萬倉

美國與伊朗早前宣布停火兩周並展開談判，恒指上周五曾重上二萬六水平，但未能企穩。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量相信，港股短期內料在24500至26500點之間波動，投資者需警惕特朗普可能利用戰爭談判進程操控市場，建議保持審慎觀望態度。若有100萬元作部署，他會動用約三分二資金買港交所（388）、友邦保險（1299）、騰訊（700）、阿里（9988）等對大市舉足輕重的股票。

記者：葉卓偉

莊太量坦言，港股自1月底高見28000點後出現調整，「戰爭只是調整的延續，港股在2月底、3月初約26400點的水平，與現時25900點相差僅500點，基本上戰爭這個月只是打橫整固。」他預期即使停火談判順利，短期內港股亦難以衝回年初高位，預期未來一個月在24500至26500點間上落，主因能源供應未能即時恢復，「被摧毀的石油及天然氣設施也不能立即恢復供應，能源短缺及價格波動將持續一段時間。」

莊太量相信，短期內港股難衝回年初高位。 何君健 攝

特朗普或藉談判造市

他預期，美伊停火談判最終成功機會大，因雙方都需要下台階，但談判進程會反覆，情況與特朗普去年4月發動的「對等關税」模式類似，重複「極限施壓、設定限期、然後延長」的過程。他認為14天的停火期可能會延長一至兩次，而隨著每次停火限期臨近，市場也會再次波動，特朗普可能會藉此操弄市場，「對整個國家，打仗可能沒甚麼特別大的好處，但可以令到油價波動、市場波動，（對特朗普）這個有好處，如果這麼快完結，那可能沒得玩了」，因此投資者仍要保持謹慎。

跟外資買大藍籌股

談到若有100萬元作配置，莊太量說會將50%投資於穩陣藍籌股，例如港交所及友邦保險；10%投資科技股。他指出，當外資進場買港股，會首選港交所、友邦、騰訊、阿里巴巴這些大股，「如果現在買，都是買這幾隻」，他指現在基金大部分都是被動式投資，「用電腦程式交易，一定跟大隊」，因此一些中小型股票即使基本因素佳，也難獲資金青睞。另外20%資金會投入收息資產，莊太量說過去港元定存有4厘時會考慮，現時則選內銀股、公用股或滙豐（005）作替代。

他又會將10%資金配置到非美貨幣如澳元，「澳元比較堅挺，即使美元升，它都不是跌很多，息口都高。」更重要的是，「澳洲沒有甚麼特別大的國家經濟問題」，相對歐洲和英國更為穩健；最後保留10%現金應付不時之需。

授年輕人理財之道 先分清收入與財富

「每個人都是自己的經濟學家」，莊太量透露自小由大學選科，到決定職業道路，他也以經濟學思維權衡利弊，寄語年輕人及早做好生涯規劃及退休準備。

他當年A-Level考試，在數學和經濟均取得A(01)佳績，對兩科也有興趣。最終他選擇讀經濟的理由很實際：「面對現實，哪一科可能賺錢多一點？大家覺得經濟科賺錢多一點，就讀經濟。」大學期間他另一個抉擇是當中學老師還是大學講師，他憶述當年中學官校教師起薪點是第17點，但大學一起步已是第34點，若中學老師每年「跳point」，要做17年才達相同薪酬。因此他決心入大學任教，為實現目標，在大學三年級已準備各類考試到海外攻讀博士，最終以4年時間完成博士學位，26歲回到中文大學任教。

莊太量曾出書教年輕人規劃人生及理財之道。 何君健 攝

莊太量2012年曾出書教年輕人規劃人生，他亦常常傳授理財之道。年輕人首要學懂區分收入與財富，將收入轉化為財富，再用來產生被動收入。同時要設立明確目標作努力的方向，例如40歲要累積到1000萬元，「目標不怕高，你訂1000萬，達到500萬也好。」他又分享自己一個理財習慣——建立了一個Excel檔案每個月更新各資產水平，了解個人財務狀況，「如果跌了，你就會驚醒的，要自己小心一點的。」

若年輕人成功累積第一桶金，他建議先用於完成人生大事，例如結婚，「你要知道人生有些決定有時間性，伴侶會老的。你不要說，這筆錢我拿來投資股票先，十年之後我再娶你，那（另一半）會走佬了。」

老本簡單公式：退休前月薪100倍

與此同時，退休規劃要趁早，「40多歲才想退休太遲了，應該一早、20多歲出來工作便計劃」。對於不懂選股的投資者，他推薦定期月供買入指數基金，例如港股盈富基金（2800）或美股指數基金。他續說，長期投資選擇美股較合適，一來美股有長期穩步上升的往績，二來「美國始終制度較開放，創新也比較多，市場也大，連人口增長也沒問題。」相反，不少發達經濟體也面臨生育率下降的挑戰，「經濟一發展下去，女性時間成本高就不生育，勞動力少了，資本慢慢也會萎縮。」

至於退休「老本」要儲多少才足夠？他給出一個簡單的計算公式——退休時月薪的100倍，假如退休前月薪約10萬元，往往要1000萬元流動資產才足夠維持原來生活水平。

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