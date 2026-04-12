美國科技股將迷失十年 華爾街老將直言無腦供股將失靈 籲改買5類資產抗通脹

近年，不少散戶信奉「無腦月供」美股指數ETF，如每月定額買入追蹤標普500指數的ETF，這也一度成為散戶理財的「懶人必勝法」。然而，管理逾190億美元資產的資深策略師、理查伯恩斯坦顧問公司（Richard Bernstein Advisors）首席投資長伯恩斯坦（Richard Bernstein）近日直言，將錢買入標普500指數後就撒手不管、高枕無憂的日子，恐怕已成往事，而美股科技成長股甚至可能面臨長達十年的迷失期。

伯恩斯坦指出，目前美股的困境與2000年科網泡沫破裂前夕有令人擔憂的相似之處。在2002年科技泡沫爆破後，標普指數在2002年觸底後的數年內，回報率極為平庸。

經濟正步入「槍砲與奶油」時代

他解釋，美國經濟正步入類似1960年代的「槍砲與奶油」（guns and butter）時代。當年政府大舉增加國防開支引發赤字擔憂，最終導致1970年代通脹失控、經濟成長放緩，甚至演變成滯漲（Stagflation）。

他指出，特朗普政府的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）同樣加劇赤字壓力，「你不能說這不會影響赤字」。近期油價飆升更進一步推高通脹預期，令市場對滯脹的憂慮在過去一個月顯著升溫。他預計，未來數年通脹或將升溫，而實質GDP增長則會放緩甚至停滯。

事實上，華爾街大行瑞銀近日亦因應中東衝突推升油價及通脹預期，宣佈調低標普500指數2026年底的目標價，由原本的7700點下調至7500點。瑞銀指出，能源價格高企將拖累經濟增長及加劇通脹壓力，進而迫使聯儲局押後減息步伐。

投資者盲目樂觀 忽視經濟衰退風險

一向看淡的Rosenberg Research創辦人David Rosenberg指出，目前美股大市的樂觀情緒，完全忽視了潛在的經濟衰退風險。他進一步稱，如果剔除醫療保健和社會援助等板塊，美國的勞動市場實際上已經極度疲弱。他亦警告，美國經濟狀況將會轉弱，即使未必陷入深度衰退，但大市必定會受壓。

標指結構失衡 七巨頭比重達三分一

此外，伯恩斯坦的看淡論點亦直向標普500指數本身的結構性問題。目前被稱為「美股七巨頭」（Magnificent Seven）的科技巨企，已佔標普500指數權重約三分之一，令這個原被視為「分散風險」的指數，實際上已高度集中於科技板塊。

雖然這些企業豪擲數以十億計美元發展AI，但部分企業的獲利模式依然不明朗。他更直言，對沖基金大可「放空七大科技股，然後買進其他任何資產，看起來都會很聰明」。

價值股及小型股過往通脹期表現佳

面對可能的迷失十年，伯恩斯坦為投資者列出五類在通脹環境下表現較佳的資產。首先，他強烈建議增持價值型股票及小型股。伯恩斯坦表示，回顧上世紀60及70年代的通脹期，這兩類資產的表現均遠勝成長股。他指出，目前投資者持有的成長股相對價值股，持倉比例已「嚴重超標」。

另外，伯恩斯坦稱，規模較小的公司在上世紀60及70年代的表現同樣較大盤優勝，近年流入小型股的資金微不足道，反映投資者對該領域配置比重過低。

事實上，追蹤價值股的Vanguard價值股指數ETF今年以來上漲2%跑贏大市；而追蹤小型股的羅素2000指數過去12個月更累升32%，大幅拋離標普500指數。

「現金為王」吼短債及高息股

此外，伯恩斯坦主張「現金為王」，同樣看好短期債券、現金，以及高息股。他解釋，在高通脹環境下，市場會給予「即時可動用現金」更高的溢價，貨幣市場基金的表現往往遠勝長債。他更稱，「如果你今天需要買餸，一筆10年期的投資對你毫無幫助。」基於同一邏輯，買入高息股能讓投資者盡早預先拿回更多現金流。

最後，伯恩斯坦認為可在投資組合中保留一小部分黃金，更表示公司已將約5%的權重分配給黃金。他解釋，雖然黃金在60年代通脹期未算極端突出，但亦沒有跑輸。

綜合上述資產，伯恩斯坦提出一個「60/40」的配置策略：將60%資金投資於價值股、股息股及非美股資產，餘下40%則全數投入短期債券。他斷言，投資者在未來五到十年內可能會有不錯的表現。

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