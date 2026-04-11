長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利

近期部分領取長者生活津貼（長生津）老友記陸續收到紫色的「覆檢通知書」，長者需要在一個月內如實申報經濟情況，否則發放津或會受到影響。「紫色通知書」令長生津再次成為話題，成功申領長者生活津貼，不單可以每月獲得政府補貼「零用」，更可再進一步取得醫管局醫療費用減免，以及參與政府社區牙科支援計劃。不過申請長生津，難關之一是個人資產門檻，要避雷至少有三個方法。

長生津於今年2月1日起，每月津貼金額加碼95元後，成功申領長者每月可領取4,345元，明顯高於每月1,675元的生果金。不過申領長生津設有年齡、收入及資產門檻，最基本條件是長者須年滿65歲，已成為香港居民至少7年，以及在緊接申請日期前連續居港最少一年。申請人亦不得同時領取生果金、傷殘津貼及綜援。

至於收入門檻，單身長者每月入息上限為10,900元，長者夫婦每月收入上限為16,680元。如退休後未有再打工，又或只從事兼職工作，本身又並非可領取長俸公務員，相信不難符合收入要求。

難度較高是資產要求，單身長者資產上限為41.5萬元，長者夫婦資產上限為63萬元。雖然按政府規定，自住物業可獲豁免，但持有現金、銀行儲蓄、股票、基金、債券，小巴及的士等商業用途車輛、累算退休權益，甚至金條、金幣，都會被計算入資產。

收入及資產上限

單身長者 長者夫婦 每月總入息 10,900元 16,680元 資產總值 415,000元 630,000元

假如夫婦都賺取中等收入，65歲後一筆過拎盡強積金累算權益，單是這一筆可以已可能令資產超標。

長者想令資產「縮水」，在長生津規則下至少有三項選擇。

年金及自用車位可獲豁免

一是購買年金，以一筆過或分期支付的「投保保費金額」，並不會納入資產計算，不過長者每月領取的年金則會計入每月收入。例如單身長者持有60萬元退休金，將其中50萬元投放年金計劃，領取每月2900元固定年金，餘下10萬元資產及每月收入均符合資格，成功申請長生津後，每月長生津加上年金收入便可達7,245元。

二是購買自用物業，長者如未有自住物業，購買物業自住當然是令資產快速達標的捷徑。另一選項是車位，原來自用車位同樣可獲豁免計算資產，現時買一個車位可「消耗」逾百萬，只要購入後自用不出租，都是令資產達標的有效選項。

三是購買金飾，雖然明顯具有投資功能的金條、金幣會納入資產計算，但自用首飾可獲豁免。金飾產品同樣保值，不少父母亦會預早購買金飾，作為將來子女的賀禮。值得留意是名錶、古董未見納入資產計算範圍內，不過這兩項另類投資涉及不少學問，未必適合收藏新手。

自用首飾可獲豁免計入長生津資產。

75歲受惠人享醫療費用減免

香港公立醫院於今年1月1日全面調整醫療收費，睇急症每次400元，專科診所每次診症250元、每種藥物20元，住院費用由200元至300元不等。

配合醫療費用上調，醫管局優化醫療費用減免機制。其中有三類人士毋須申請即可獲得醫療費用自動豁免，分別是綜援受助人、長者院舍照顧服務計劃級別0院舍券持有人，以及75歲或以上長生津受惠人。

這三類人士在登記求診時出示身份證，職員透過聯機查詢系統核實資格後，即可獲豁免公營醫療服務收費。

至於75歲以下，正領取長生津的長者，在申請醫療費用減免時亦有優勢。按現時規定，二人長者家庭申請減免的資產上限為73.6萬元，假如兩位長者均是長生津受助人，就可獲豁免提交收入及資產證明文件。這堆文件包括戶口紀錄、股票、年金或儲蓄保投保證明、物業證明、電子錢包紀錄等，簡化不少準備文件時間。

額外「福利」：社區牙科支援、節能家電更換資助

成功申領長生津，還有一些額外福利。首先是可參與衞生署的社區牙科支援計劃，長生津受助長者及已登記加入「醫健通」，可選擇一間已參與計劃的非政府組織牙科診所，聯絡診所或透過社工安排，經註冊牙醫評估後如情況合適，可享每180日口腔檢查、緩解牙痛藥物、X光檢查、補牙或拔牙、移除牙橋或牙冠，以及每365日洗牙、杜牙根，每5年鑲配假牙等支援。即使昂貴如杜牙根，每夥牙齒收費僅50元。

長生津受惠人可參與衞生署的社區牙科支援計劃。

至於中電的「節能家電更換計劃」，第二階段將於今年4月27日起接受申請。正領取長生津的長者亦可受惠，成功申請的長者，可經中電度度賞平台購買指定家電產品，最高資助金額可達訂單總額七成或最高2,700港元。第二階段資助電器包括變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機。

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