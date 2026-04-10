內地3月黃金飾品價格升65.8% 黃金期貨交易額破10萬億人幣

內地公布3月CPI數據，全國CPI同比繼續保持溫和上漲，黃金飾品價格上漲65.8%。內地3月大宗商品市場交投活躍，黃金期貨交易額突破10萬億元人幣。

黃金飾品價格升幅 領先工業消費品類別

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀CPI數據時指出，3月工業消費品價格上漲2.2%，升幅較上月擴大1.1%。工業消費品中，黃金飾品價格上漲65.8%，升幅回落10.8%；家用電器及服裝價格分別上漲2.4%及1.7%，升幅均有回落；汽油價格由跌轉升3.8%。

黃金期貨成交 3月增68.5%

中國期貨業協會公布今年首季內地期貨市場數據，數據顯示3月大宗商品市場交投活躍，燃油期貨成交額按年大增244.55%。

新能源金屬板塊成交延續強勢，碳酸鋰期貨成交額按年大增近4.7倍，黃金期貨成交額突破10萬億元人幣，按年增長68.55%，成交規模維持於歷史高位。



