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Chocolate Finance登陸香港 首10萬元保證3.8厘回報

投資理財
更新時間：20:56 2026-04-09 HKT
發佈時間：20:56 2026-04-09 HKT

新加坡理財平台Chocolate Finance宣布正式進駐香港，其理財產品主打不設本金門檻及無鎖定期，目前提供30萬元保證回報，包括首10萬元可享3.8厘回報。

其後20萬本金3.5厘回報

Chocolate Finance指，首30萬元投資將受其「Chocolate Advantage 計劃」，當用戶未達到列明回報，該平台將補足回報差額，即首10萬元保證3.8厘年回報，而其後20萬元保證3.5厘年回報。有關計劃直至6月底。

管理資產規模逾60億

Chocolate Finance表示，平台管理資產規模已突破60億港元，用戶逾10萬名，旨在打破常規，為閒置資金提供更靈活的出路，無論金額大小都可以每日賺取回報。

Chocolate Finance創辦人兼全球行政總裁Walter de Oude表示，憧憬一個大眾能因財務穩健而感到自信，並從中獲得追求理想生活的動力的世界，而創立Chocolate Finance的初衷，就是透過簡約理財方式讓日常生活變得更美好，「將閒置資金轉化為『Happy Money」。

Chocolate Finance香港區行政總裁TimJones補充，市場上不乏各類儲蓄及投資產品，但傳統理財產品與香港人現今的實際期望有著很大落差，大眾真正渴望簡單和高透明度，並能在理財過程中感受到樂趣。他稱，截至目前，候補名單用戶的反應非常熱烈。


 

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