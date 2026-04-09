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中銀擴大「內地購房匯款」範圍至所有城市 適用港澳台及外國公民

投資理財
更新時間：14:14 2026-04-09 HKT
發佈時間：14:14 2026-04-09 HKT

中銀香港（2388）宣佈，全面推出「中國內地購房匯款」服務，在原有大灣區購房匯款服務的基礎上，將匯款範圍擴展至內地所有城市；同時，合資格客戶由香港永久居民擴展至澳門永久居民、台灣居民及外國公民，以便利境外人士在內地購房置業，推動區域融合和人才流動。

須前往分行辦理服務

該行表示，上述服務讓持有「港澳居民往來內地通行證」、「台灣居民來往大陸通行證」、外國公民護照的客戶，匯出用以支付內地一手及二手物業樓盤的購房款項至內地所有城市的收款銀行。合資格客戶須前往分行辦理有關服務，並可選擇以港幣、人民幣或外幣進行匯款；非人民幣匯款將由內地收款行辦理相關的兌換和入賬手續。

愈來愈多境外人士內地生活

中銀香港個人金融產品部副總經理張穎思表示，隨著愈來愈多境外人士在內地工作、學習與生活，其居住需求已由短期過渡轉向為長遠置業，帶動跨境購房匯款服務需求上升。她續指，該行自2024年推出「大灣區購房匯款」服務以來，客戶反應良好，2025全年匯款筆數按年增長63%。

此外，因應客戶在各人生階段的跨境融資需要，中銀香港大灣區「置業易」方案為香港永久居民提供按揭貸款及物業抵押貸款服務，協助客戶北上置業或以大灣區物業作抵押融資，目前已覆蓋大灣區九個內地城市的物業。其中，按揭貸款方案提供港元及人民幣雙幣選擇。
 

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