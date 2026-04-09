積金評級稱3月MPF錄逾6%負回報 人均蝕2.13萬 創歷來最大單月虧損

強積金研究機構積金評級表示，根據所有基金表現指數截至3月31日計，3月投資虧損6.27%，為2022年9月以來表現最差的月份，亦是強積金總資產連續10個月創新高後首次錄得單月投資虧損：同時，今年第一季錄得-1.98%的回報，亦是自2022年以來首次。

以絕對金額計算，強積金3月投資虧損估計約1,022億元，相當於每名成員虧損21,326.5元，為強積金有記錄以來最大的單月金額虧損，幾乎抹去2025年全年收益的一半，並導致今年第一季投資虧損達312億元，相當於每名成員虧損6,506元。

韓國及日本股市表現最差

積金評級指出，亞洲股票表現疲弱，除了韓國股市大幅下跌，日本股票亦錄得顯著跌幅，兩者雙雙成為3月份表現最差的強積金資產類別。然而，若以今年至今累計表現計算，美國股票仍然墊底。

積金評級指數截至2026年3月31日回報表現

3月表現最佳10隻強積金成分基金

第一季表現最佳10隻強積金成分基金

計入供款後，強積金總資產於3月底約1.532萬億元，較2月減少992億元，相當於每名成員平均賬戶結餘約31.96萬元，較2月底減少20,701元。

籲專注長期投資 勿捕捉市場時機

積金評級主席叢川普（Francis Chung）呼籲成員繼續專注於長期分散投資，切勿試圖捕捉市場時機。他認為，這次重大虧損並非強積金制度本身的問題，而是源於美以兩國在中東的軍事干預所引發的連鎖效應，導致能源價格飆升、市場波動加劇，以及通脹與經濟衰退憂慮顯著升溫。

不過，歷史數據顯示成員仍應保持樂觀。自強積金成立以來，在第一季錄得虧損的年份中，仍有60%的機會全年錄得正回報，關鍵在於保持紀律，專注於長期分散投資。

