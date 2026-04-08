MPF股票基金過去一年平均賺16% 「懶人基金」回報亦達12%

積金局公布3月底止強積金投資回報臨時數據。在過去12個月幾乎所有基金均錄得正回報，當中股票基金平均回報16%，是各項基金種類中表現最好，而混合資產基金平均回報亦達12.7%。

股票基金最高回報達115% 混合基金均賺14%

數據顯示，股票基金在過去12個月最高回報曾達115.4%，最低為負0.3%，達平均16%。而在混合資產基金中，如撇除「懶人基金」的12個月平均回報為13.7%；至於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）中，旗下核心累積基金過去12個月平均回報亦達12.4%，而65歲後基金平均回報為4.8%。

兩大類基金年化淨回報跑贏通脹

積金局指，自強積金制度實施以來，佔總資產合共80%的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報，分別為4.8%和4.4%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。至於DIS旗下的核心累積基金，自2017年推出以來的平均年率化淨回報為6.4%，同樣跑贏通脹。

積金局：長線投資不應嘗試捕捉市場

積金局提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場，否則有機會造成「高買低賣」，影響到計劃成員強積金累積期的投資回報。當局指，「打工仔」應根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素，作出合適自己的投資規劃。

