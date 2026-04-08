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股票基金自MPF成立以來年回報4.8% 積金局：跑贏同期1.8%通脹率

投資理財
更新時間：11:13 2026-04-08 HKT
發佈時間：11:13 2026-04-08 HKT

據積金局公布，自強積金（MPF）實施以來至今年3月底，佔MPF總資產共八成的股票基金和混合資產基金，平均年率化淨回報分別為4.8%和4.4%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。

股票基金一年平均回報16%

單計過去12個月，股票基金和混合資產基金的平均回報則分為16%及12.7%。股票基金當中，表現最佳的基金回報更達115.4%，但最差一隻則蝕0.3%。

至於俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS）旗下的核心累積基金，自2017年推出以來的平均年率化淨回報為6.4%，跑贏期內1.8%的年率化通脹率。核心累積基金過去12個月回報則為12.4%，表現最佳基金賺20.1%，最差一隻則賺11.2%。

來源：積金局
來源：積金局

債券基金自成立以來回報1.9%

債券基金及保守基金自MPF實施以來至今年3月底，回報分別為1.9%及1%，過去12個月則分別賺3.7%及2%。

積金局提醒計劃成員，不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場，否則有機會造成「高買低賣」，影響投資回報；並建議沒有時 或缺乏投資知識者考慮善用DIS。DIS旗下基金亦設有收費上限，強積金計劃加入「 積金易 」平台後，其DIS旗下基 金的收費上限定於資產淨值的0.85%。

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