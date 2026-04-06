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莫賭局勢突變 推薦三批「坐貨」首選實力資產折讓大 息率穩過銀行︳曾淵滄 

投資理財
更新時間：12:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-06 HKT

美國總統特朗普說戰爭很快會結束，但是並非伊朗無條件投降，而是特朗普自稱自己打勝仗，可以無條件撤軍，把這個爛攤子丟給波斯灣諸國；霍爾木茲海峽被伊朗封鎖也不理了，反正石油漲價對美國有利，這是戰爭一開始時我已經預測到的結果。不過，不要相信特朗普講的話，他每天都在推翻昨天講的話，因此股市、油市只會突升突降，有內幕消息、預知特朗普要講甚麼話的人發財了，餘者焦頭爛額。

伊朗也懂玩金融市場

另一邊廂，伊朗政府也開始懂得玩金融市場，突然之間，泰國、馬來西亞、中國各有數艘貨船平安通過霍爾木茲海峽，沒有受到伊朗攻擊，這個消息也一樣能令股市上升，油價下跌。在貨船平安過海峽之前，伊朗當局當然也會在國際金融市場玩上一手。

現在，最重要的事不是測市，我們這些沒有內幕消息的小老百姓是不可能準確預測明天升跌，更重要是好好分析個別股票的基本面，尋找優質股而「坐貨」，不動如山。

目前最佳的「不動如山」股包括內地主要的銀行股及香港三大發鈔銀行股，中東戰爭對中國內地及香港特區的不利影響很低，香港更會因為阿聯酋涉及戰爭而得利。過去幾年，阿聯酋很努力的發展自己為國際金融中心，現在戰爭爆發，嚴重打擊資金流向阿聯酋，肯定有資金會流入香港，資金流入的第一站當然是銀行，特別是發鈔銀行。內地十五五規劃今年是開啟年，中央放鬆銀根，首先獲利的也是銀行。

長和（001）與長實（1113）系是第二批可以不動如山的「坐貨」，理由是長和系內諸企業正在賣資產，儘管碼頭的售賣遇到阻礙，相信最終仍能解決，賣掉資產後，單是收回的現金已經超越自己的市值，仍未出售的資產全是免費。長和與長實的最大特點就是旗下藏有巨大的，隱藏式的資產，李嘉誠、李澤鉅做生意的法則之一就是買下一盤生意，然後改善其管理系統，由不賺錢變成賺大錢，之後就是賣掉，一買一賣，利潤可觀。

接下來第三批可以「坐貨」的股當然是那些可以穩定收息的股，這包括中電（002）、港燈（2638）、豐盛生活服務（331）。這三間企業的業務全部在香港，收入穩定，派息自然也穩定，股市波動，炒股形同賭博，不如收息，至少，這三隻股的股息率都比銀行定期存款強。

資深金融評論員曾淵滄 

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