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投資也需「斷捨離」切忌貪平走偏鋒 遠離債台高築股︳曾智華

投資理財
更新時間：11:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-06 HKT

悠長假期點過，各適其適，最多是外出旅行，但也有似我這逆流一族，足不出港，享受罕有的寧靜，留在家中研究斷捨離。斷捨離，不一定是用品，也可以是股票。

長假前，老友M交我一份持有的股票倉，問應該剔除哪幾隻。發覺，M君與不少散戶一樣，簡直亂石投林，明明大藍籌最穩，但覺嫌欠挑戰性，改刻意走偏鋒。例如地產股王新地（016）、恒基（012）及長實（1113）唔買，話想考眼光，改買欠債纍纍泥足深陷的新世界（017）、麗新發展（488）及遠東發展（035），正式「陸雲廷睇相」。

「M仔，點解你好買唔買，買呢三隻？」

「冇呀，因呢幾隻股，皆老字號，又由高位掟落，睇5年走勢圖，新世界曾高見40幾元（如今不足8元）；麗新發展近5元5角（如今6毫）；遠東發展曾經接近3元（如今8毫），佢哋跌咗一半我先入市博反彈，點知全部低處未算低！」

「M仔，你買股票是否純粹貪『平』（其實是貴！）？究竟有冇充分研究市場前景、公司管治，盈利能力及借貸數字呢？又知否佢哋最新消息呢？」

「……覺得平囉，其他就好少留意！」

「正一盲俠，唔蝕死就奇！3隻股票，若是我，會第一時間頭也不回斷捨離。新世界唔使講，眾所周知近幾年大大鑊，家族不和外，欠債之巨，借貸之勁，不知何時能見家鄉。最弊，鄭家純並冇準備動用「阿爺」周大福集團資金相救，只睇住佢陰乾，隻股票揸咗盞勞氣。」

「……」M仔無厘神氣頭耷耷。

「遠東發展最新消息你又知唔知？係冇錢支付永續債的息呀！意即已陷財務黑洞，幾時能重見天日，根本無人知。持有此公司股票者，最明智是走得快好世界！」

「至於麗新發展，根本長期蝕到攤攤腰，連核數師對其持續經營能力也表示疑問，講到咁白，你話境況幾水深火熱？此股過去十年皆在下降通道，從未試過翻身，咁嘅股票，你走去買，等於與自己的荷包作對！」

資深傳媒人 曾智華

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