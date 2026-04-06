紅磡索螺絲執倉應對戰爭 揀股首重「具定價權」 保留兩隻進攻股｜百萬倉

美國聯同以色列2月底攻擊伊朗，市場原本以為「速戰速決」的戰爭，不經不覺已持續逾一個月，即使美國總統特朗普上周宣布在伊朗取得勝利，戰事仍未有落幕的跡象。著名「財經KOL」紅磡索螺絲接受《星島頭條》訪問時表示，相信美伊戰爭短期內難以解決，即使戰事真正結束，油價仍會維持在較高水平，很大機會演變成滯脹環境。若現在有100萬元作投資，他會偏向保守，10%買金、5%買油，股票則重倉具定價權的公司。

記者：葉卓偉

一按睇片：假如今日有$100萬 你會買甚麼？紅磡索螺絲：30%買ETF 重注有定價權股票｜百萬倉

2月底美伊戰爭爆發，環球金融市場大幅波動。紅磡索螺絲坦言，今年首2個月市場走勢不錯，其個人倉位於2月底創新高，惟戰爭突然爆發、油價急升，市場由本來預期減息，變為可能加息，他手上長債、科技股等持倉3月初曾輸5.5%。由於市場基本因素改變，他果斷「執倉」，沽長債、加石油股、減科技股，最終3月錄得約2.3%回報，「如果我不去執倉，不去認錯的話，我現在可能損失慘重。」

油價高企 很大機會演變滯脹

他相信，美伊戰爭難以短期內解決，即使戰事結束，中東的石油及天然氣設施已經損壞，並需時恢復，油價高企會持續，例如現時遠期期油的70美元水平，工業成本上升不容忽視，再加上美國經濟數據如不理想，「很大機會演變成滯脹」。

「若今日有100萬元，你會怎樣投資？」紅磡索螺絲坦言會偏向保守，先保留20%現金「撈底」，然後10%買黃金，選擇港股上市的價值黃金ETF（3081）。除了應對滯脹環境，外界對美國國債信心持續降低，相信各國央行會繼續減持美債、增持黃金，另外持有10%黃金也為應對「黑天鵝事件」。石油則部署5%，買美股上市的石油股ETF（XLE），相信在今次霍爾木茲海峽被封一役，坊間不少長倉基金未來也會增持石油板塊「買保險」。

煙草股及麥當勞具較大定價權

股票方面亦是防守主導，首先是美股的煙草股菲利普莫里斯（PM）及麥當勞，合共佔35%，因它們有較大定價權，「我喜歡定價權，就是公司可隨時加價」，預期可在滯脹環境跑出，例如煙草股定價權高，大眾對價格的敏感度低；麥當勞亦因持有大量店舖，在通脹時期受惠。

相同揀股邏輯下，5%買歐洲上市的著名奢侈品牌愛馬仕，「有錢人的消費在滯脹時期其實不是太受影響。」5%買生物科技ETF的易方達生物醫藥（3186），因這個板塊在過往通脹時期也表現甚佳。

紅磡索螺絲透露3月個人投資力保不失，皆因有承認錯誤「執倉」。 伍明輝 攝

港交所進攻 科技股買世界進步

進攻方面，他選擇港交所（388）及納指ETF（QQQ），各佔10%資金。他相信在中國大力發展AI下，相關公司持續來港集資，港交所會繼續受惠，另外它也是具定價權，毛利率、純利率高的公司。

至於科技股，他坦言縱使是熊市，投資者也要持有小部分科技股ETF，因AI等技術反映人類社會的進步。若不投資科技股，即是在沽空當今世界的進步，只會被世界淘汰。

炒股若不濟 年輕人宜月供指數

紅磡索螺絲大學時期已炒股，曾經打工及創業，但發現投資最適合自己，成功憑投資達致財務自由。他笑言自己性格適合投資，因為遇到困難時會退縮、放棄，故做錯投資決定可撇脫地「斷捨離」止蝕。對於想複製其財務自由路的年輕人，他也鼓勵試一試短炒，但若果試了幾年短炒也發現不太賺錢，「那就簡簡單單的，月供指數ETF，不要搞那麼多東西了，剩下的時間努力返工」。

他雖以炒股起家，但後來漸漸領悟到「地基+核心」的投資理念，地基以收息股為主，核心則是具增長能力的公司，每年僅以這個長倉產生的股息，配合槓桿用於短線的趨勢交易。他說，利用股息作短炒，既可限制投入的注碼，「還有當沒有金錢壓力炒的時候，會比較客觀。」

他不時鼓勵「炒友」建立收息「地基」，即使簡單買入一手匯豐（005）收息，「可能一開始覺得收息沒甚麼，但是每一季收點錢，會慢慢培養出原來股票是可以收息的」。另外，他留意到不少投資者經常執着於跑贏大市，坦言只有基金經理有此需要，普通投資者應追求絕對回報，不論升市跌市，每年有錢賺就可以。

紅磡索螺絲享受做「財經KOL」與網民討論股市，交流之中不時有新發現。 伍明輝 攝

談到財務自由，紅磡索螺絲說很多人定義為賺夠不用工作，在他眼中則是可做一些自己喜歡的事，例如做「財經KOL」與網民「圍爐」討論股市，「以前舊年代，譬如我媽的年代是去股票行」，現在則是把這件事搬了上網。他說，有時候網友會發現一些值得炒的股份，最深刻印象是兩年前Adobe出業績前，有AI初創剛推出新服務，有網民指Adobe或受影響，「那一晚我們整群網友一齊研究，之後我真的下注，買Adobe淡倉，然後出了業績真的裂口跌了一成半」。

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