澳元定存博財息兼收 一間最高4.4厘 大行看升匯價9% 「戰爭完結料大反彈」

美伊戰爭導致油價急升，全球通脹壓力升溫，環球央行均面臨加息壓力。澳洲央行於3月中以5比4的票數，通過將加息至4.1厘，為戰事後首個加息的G10國家。本港個別銀行的澳元定存亦上調至4厘水平，遠高於港元定存。同一時間，澳元兌美元近期回調至0.69水平，兌港元處於5.4算，有大行近日看好澳元前景，相信至今年底兌美元可升至0.75，兌港元則升至5.87，較現價潛在升幅近9%。外匯專家亦看好澳元，但建議投資者可待澳元企穩技術支持位才入市。

自澳洲央行加息後，本地銀行紛紛上調澳元定存年利率。富邦近日推出3個月澳元定存4.4厘優惠，起存額8萬澳元（折合約43.2萬港元），需要以新資金經分行開立。而該行手機應用程式限定優惠，起存額10萬澳元（折合約54萬港元），一年期4.15厘，3個月及半年為4.05厘。

兌澳元後定存高達12厘

南洋商業銀行近日推出1個月澳元亦有4厘，定存7日更有12厘，條件是要先經該行兌換澳元，於網上或手機銀行開立的起存額為等值1000港元，於分行開立則為等值3萬港元。

建行亞洲亦提供較低入場門檻的優惠，等值3萬港元或以上澳元定存，3個月有3.7厘，需經手機、網上或智能櫃員機開立。大行方面，中銀香港及恒生最高亦有3厘，存期同為3個月，中銀香港限私人財富及中銀理財客，起存額1000澳元；恒生限優越私人理財及優越理財客戶，等值1萬港元可入場，

自澳洲央行加息後，本地銀行上調澳元定存年利率，個別優惠超越4厘。

華僑銀行料澳央行更鷹

澳元定存賺息勝過港元，匯價上又能否幫助存戶財息兼收？事實上，澳元兌美元今年曾逼近0.72，年內升幅曾逾7%。然而，隨着中東局勢持續緊張，避險情緒升溫，資金流入美元避險，令美匯指數重上100，令澳元自高位回落。不過，華僑銀行近日發表報告，對澳元展望保持正面，主因是相信澳洲央行會採取更具鷹派的立場，在5月有空間再度加息，展望澳元兌美元的年尾目標價為0.75，兌港元則為5.8748。

企穩0.68美元支持位才入

連連STAR FX總經理陳欣接受《星島頭條》訪問時指，澳元在各商品貨幣中的確最值得部署，因澳洲主要出口鐵礦石資源，近期受能源價格影響較少；本地經濟亦不俗，續有加息機會，兌美元的息差有優勢，對「食息」者有吸引力；同時，貿易夥伴的中國經濟慢慢復甦、澳洲對華關係緩和也有利當地經濟。他從技術上看，建議投資者可以看0.68美元的支持位能否企穩，「守得住」才買入澳元。長線而言，若戰事結束、地緣局勢緩和，他相信澳元反彈力度及潛在升幅也是商品貨幣中最佳，可挑戰0.72美元的高位。

防美股調整 留意匯兌成本

資深外匯分析師張建泰亦相對看好澳元，不過他提醒《星島頭條》讀者，由於全球央行也加息，澳元息差稍後或重新收窄，兌美元升至0.71後，上升動力可能不足。另外美股調整往往波及澳元，要慎防美股會否再出現明顯調整。同時，投資者亦要考慮匯兌成本，有實際澳元需要更佳，例如子女到澳洲留學，否則將來兌回港元又涉及匯兌成本。

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