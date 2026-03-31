油價引發全球滯脹風險上升 專家料美難減息 港樓恐受壓 相對看好一種資產

隨着也門胡塞武裝周末首次向以色列發動攻擊，令中東局勢急劇升溫，國際油價再次飆升至逾百美元大關，並引發全球市場對陷入「滯脹」（Stagflation）恐慌。Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健接受《星島頭條》訪問時警告，目前全球出現滯脹的風險已較開戰前顯著提高，但目前仍未到確認滯脹的階段。他預期，美國聯儲局今年最多只能減息一次，而這將對正處於復甦的香港樓市構成壓力。在投資部署上，他建議投資者應提高現金比例，並相對看好加密貨幣的前景。

何謂「滯脹」？

所謂「滯脹」，是指經濟停滯及通貨膨脹同時發生的罕見經濟現象，而滯脹的核心特徵有三，分別是GDP增長緩慢或者負增長、企業投資和消費者支出減少導致的經濟停滯，以及高通脹和高失業。

原油副產品供應逐漸受累

對於全球經濟是否已出現滯脹風險，徐家健直言，目前風險的確較之前高。他解釋，在爆發美伊衝突前，市場普遍認為通脹仍可控，聯儲局有充足空間減息。然而，隨着霍爾木茲海峽被封鎖，油價大幅波動，「如果油價只貴一、兩個月，對整體經濟影響不大。但若拖延幾個月，除了原油之外，化工產品、肥料及塑膠等副產品供應亦會受累，從而形成成本推動型通脹（cost-push inflation）」。

徐家健表示，一旦通脹預期成形，只要再有宏觀數據如失業率、PMI等數據顯示實體經濟受到打擊，滯脹危機便會正式爆發。

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今年減息一次料已是極限

利率前景方面，徐家健認為，單純是通脹升溫已足以影響聯儲局決策。若通脹升到3至4%水平，聯儲局已很難大舉減息。他坦言，市場早前預期今年至少減息一次，惟這場戰事有些微失算，導致市場開始猜測是否能夠減息，甚至有人表示可能會加息。

不過，徐家健持樂觀態度，認為加息機率仍然偏低，應該都可以減到一次，但已經是極限。他進一步指出，特朗普發動戰爭受制於60日限制，在未獲國會正式宣戰授權下，時間壓力反而令伊朗在停戰談判中佔據較有利位置，加上以色列是否願意收手亦是關鍵變數，令霍爾木茲海峽何時重開仍充滿不確定性。

記者翻查資料顯示，美國1973年《戰爭權力法》（War Powers Resolution）規定，總統動用武力後48小時內須通知國會；若國會未正式宣戰或授權，軍事行動須在60天內自動終止（可延長30天）。

另外，在本港實施聯繫匯率制度下，美國息口對香港息口有直接影響。徐家健指出，若減息預期落空，香港樓市近期止跌回升勢頭也可能受影響。此外，油價高企亦將直接推高市民的日常生活開支，包括汽車燃油費及機票燃油附加費等。

油價金價再高追風險大

面對滯脹環境，各類資產走向又如何？徐家健分析，油價走勢反覆，極易受消息面主導，料在每桶80至100美元區間上落，不建議高追；黃金方面，他認為傳統避險作用正在減退，「過去幾年金價的升法，已不再是單純的避險資產，反而有點像加密貨幣，只是資金尋找停泊的倉位。」他坦言，目前金價已升得太高，再追入風險較大。

相反，徐家健看好早前已大幅下挫的加密貨幣，他認為，當打仗時發現買金也不行，資金又不知買甚麼好時，之前跌得較多的加密貨幣反而有機會回升。

投資者宜提高現金比例

在整體資產配置上，徐家健強調「現金為王」，建議投資者應因應個人情況，在情況尚未太明朗的時候，適當提高現金比例。

至於股市，他認為香港及亞洲股市相比外圍，受到直接影響較小。策略上，投資者可趁低吸納一些近期回調、相對見底的港股，但他警告切勿高追已累積巨大升幅的資產，例如石油相關股，「因為這些資產在風吹草動時，必定是跌幅最大的」。