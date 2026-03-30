任何短炒行為都是賭博｜曾淵滄

這場中東戰爭，是由美國與以色列發起的。當然，美國是主角，以色列的武器主要還得依賴美國供應。現在，看形勢美國已經陷入泥沼，難以自拔。伊朗製的無人機天天轟炸波斯灣諸國的美軍基地，這些無人機也是伊朗用來封鎖霍爾木茲海峽的主力。美國當然可以輕易攔截這些無人機，但攔截彈的成本是無人機的200倍，特朗普是生意人，這樣子的生意不好做，很自然要尋求退路。

特朗普如何尋求退路

問題是如何退？第一種退法是自我宣稱已經打贏了這場戰爭，可以班師回朝，不理會霍爾木茲海峽被伊朗封鎖及波斯灣諸國死活。但以此方法退出，油價會繼續高企，為美國帶來高通脹，高通脹之下，聯儲局不能減息，同時美國再也沒有條件做老大。波斯灣諸國要開始尋找另外一個老大，目前的石油美元可能會變成石油人民幣，一旦石油以人民幣結算，美元霸權完蛋了，因此特朗普無法如此一走了之。

現在，特朗普恐嚇伊朗說要把戰爭升級，要攻擊全伊朗的能源設施。但是，伊朗哪會被嚇倒，只是不斷的重複說要求賠償。歷史上只有戰敗國賠錢給戰勝國，如果美國以賠償來結束戰爭，特朗普豈不是自認美國是戰敗國？但是，不賠償的確不可能全身而退，怎麼辦？一個可能的做法是特朗普先宣布勝利，打殘了伊朗，但是也很同情伊朗，願意出錢協助伊朗重建。果真如此，是天大的喜訊，但當然也不會是短期內會發生的事，特朗普也在觀察伊朗還有多少無人機可用？是的，過去許多年，伊朗到底生產了多少無人機，估計特朗普的中央情報局也不知道。

石油炒家也不敢太盡

現在，全球股市下跌的主因是石油漲價，但石油炒家也不知道這場戰爭將如何發展，因此也不敢去得太盡，會見好就收，石油期貨市場也相當波動，油價不是只升不跌，石油股股價的升幅也不大。現在，我們只看到汽油漲價，不開車的人也許還感覺不到通脹，因此也沒有滯脹，也就是說經濟衰退還沒有出現在眼前。今天的內地，還在面對「內卷」，樣樣東西越卷越便宜，如果因為石油漲價而推動物價上漲，也等於對沖了「內卷」，不是壞事。

高追新股是賭博行為

市場波動太劇烈，任何短炒的行為都是賭博，大家一定要戒賭，戒賭就是戒炒，好好做個旁觀者。股價下跌，有專家會勸你止蝕，但是，昨天止蝕，明天有錢在手，又貪心進場了。

近日，不少有Al概念的新股上市，儘管公司仍處於虧損，但是股價仍然炒起，很明顯是在炒「貨源歸邊」的財技，如果大家在上市前去申請，抽中賺了錢，恭喜你。但是在上市後高價去追，則是賭博行為。

曾淵滄

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