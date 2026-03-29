理財專家與AI大比拼 倡4成錢買高風險產品 財策師批嚴重錯配「誤以為打仗就買金買油」

AI技術發展迅速，正全面滲透大眾的日常理財生活。近期有網民分享利用AI輕鬆拆解複雜保險條款的實用技巧；另外，只要提供個人理財狀況、風險承受能力，AI亦可立即給予投資組合建議。《星島頭條》以中風險投資為例向AI「請教」，再請認可財務策劃師、卓橋財富創辦人余碩衡點評AI提供的投資組合，他直言AI也犯了普羅大眾常有的理財誤區，提供了一個側重黃金及能源股的投資組合，對中風險投資者而言屬「嚴重錯配」。

AI助分析保險文件 迅速列表比較

早前有網民分享，買保險時遇到晦澀難懂的條款，於是將不同的保險報價PDF直接上傳至AI聊天機械人Grok，並要求AI進行分析。《星島頭條》記者亦嘗試利用Grok實測，將兩份不同的保險計劃PDF直接上傳，Grok在一分鐘內就把厚達數十頁的文件整理成清晰對比表格，並對比多達六個項目，更給出總結，協助用戶判斷自身適合的保險計劃。

按個人狀況風險取態提供投資組合

事實上，AI可融入不同理財範疇，例如利用AI建立理財投資組合，具體做法是將投資者在風險問卷得出的結果輸入AI，AI便會自動計算股票、債券及現金的配置比例；進行風險評估及壓力測試，模擬危機情境對組合的影響；根據風險等級給出投資建議與產品推薦；以及輔助人類顧問進行即時市場訊號分析及組合優化。

專家評AI建議：不適合中風險者

為比較AI與人類顧問的差異，記者以一位持有10萬港元、風險承受度中等、投資期約3至5年的客戶為例，向索取AI美伊戰爭下的投資建議，其後再請余碩衡點評。

對於上述例子，AI建議較進取，分別是25%的黃金或貴金屬ETF；20%買入能源股；20%買入港股或亞太區的藍籌股；20%買入港元定存或短期債券；以及15%可轉為美元做現金儲備，AI更明確列出具體產品建議，方便投資者跟隨操作。

不過，余碩衡看畢AI建議後直言AI犯了嚴重的錯配，他表示，對於一位追求穩定、只願承受「中等風險」的投資者而言，這個組合將45%資金重倉黃金和能源並不適合。

他解釋，很多人誤以為「打仗就該買金買油避險」，但實際上，這兩類資產價格極易受戰況消息左右，波幅巨大。一旦局勢緩和，隨時面臨斷崖式下跌。將接近一半本金暴露在這種急升急跌的風險中，本質上是「高風險投機」，專業顧問不會向中風險投資者給予這類理財意見。

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高波動商品 中風險者最多佔10%

他直言，對於真正的中等風險策略，這類高波動商品只應佔5%至10%作點綴，故他建議是前述例子，核心資金應配置於優質債券基金或多類資產的平衡基金，當中資產包含抗通脹債券及高評級企業債，以便在亂市中具有抗跌力、甚至受惠於避險資金湧入而升值的防守力，做到穩中求勝。

余碩衡亦向該「模擬客戶」給出自己的建議，建議將資金分配前述的平衡基金；再少量配置於環球股票基金，可特別聚焦防守性板塊，例如能源、資源、醫療保健或必需消費品，以應對地緣政治風險及通脹壓力。他強調，在美伊戰爭令市場波動加劇的當下，資產分散比單一押注更為重要。

余碩衡指，傳統顧問仍具不可取代的價值。

AI無法理解人生情景 顧問難被淘汰

隨著AI持續進步，AI在理財上的角色是否已經可以取代傳統的基金經理？余碩衡認為，AI的強項在於處理海量數據、即時反應，以及減低成本與情緒化操作，適合用於程式化、指數導向或量化策略；但傳統基金經理在理解地緣政治、政策底線及非結構化訊息等方面，仍具不可取代的價值。因此，AI雖有機會取代「機械化」的交易與配置工作，但難以完全取代需要「人生目標、風險哲學與跨領域判斷」的專業投資者與理財顧問。

他坦言，AI出現後，低門檻、單一產品導向的客戶確實更傾向使用AI理財工具或自動投資工具，對簡單諮詢與交易型服務造成一定壓力；然而，對於中高資產、擁有複雜家庭結構、跨境資產及稅務傳承規劃需求的客戶，專業理財顧問反而愈趨重要，因為他們需要的是「AI無法完全理解的人生情境」與「綜合性財務方案」。他表示，被淘汰的更多是「只賣產品、不講理」的銷售模式，而非真正的財務策劃師。

應將AI視為「助手」而非「上帝」

余碩衡歸納指，AI理財能全天候監測市場以及降低投資門檻，但亦有其局限性，例如模型與數據本身存在偏差，未必能反映現實世界的複雜性、缺乏心理承受力等「非數字」因素的理解，以及潛在的資料安全風險。他又表示，使用AI理財時，應將AI視為「助手」而非「上帝」，實際決策仍須結合專業顧問意見，並定期檢視組合，尤其在地緣政治或利率出現突變時更不可輕忽。「AI是工具，專業仍在人手上，兩者協同，才是最可承受、穩健的理財方式。」

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