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勞力士「百事圈」傳停產 二手價3個月急升14% 業界：賣家囤貨等升值

投資理財
更新時間：15:28 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:28 2026-03-27 HKT

勞力士GMT-Master II不鏽鋼「百事圈」早前傳出停產消息，導致二手價格飆升，據彭博Subdial鐘錶指數，「百事圈」二手價今年來已升值14%，3個月內升價約2.3萬港元，最新約值18.3萬港元。

勞力士GMT-Master II「百事圈」以其紅藍雙色陶瓷錶圈聞名，自1950年代誕生至今，一直是收藏家與鐘錶迷熱捧的經典款式，亦是勞力士其中一款交投活躍、並具有指標性的款式。

GMT-Master II「百事圈」今年來升值約14%。（網上圖片）
GMT-Master II「百事圈」今年來升值約14%。（網上圖片）

傳經銷商確認不再有新貨

不過，該款手錶早前傳出停產消息，有指勞力士通知部分海外授權經銷商，停止供應該產品，並建議等候清單上的顧客買其他款式。WatchPro指，一些授權經銷商已確認百事圈不再有新貨供應。

活躍放售量下降約25%

據手錶交易平台Chrono24的數據，三月第一周該「百事圈」的購買需求比2025年平均值激增逾500%。而追蹤交易金額最高的50款腕錶價格的彭博 Subdial 鐘錶指數則顯示，自今年初以來，該款「百事圈」（Ref. 126710BLRO）的價格由2.05萬美元（折合約16萬港元），最新升至2.34萬美元（折合約18.3萬港元），3個月內升價2.3萬港元，升幅約14%。

同時，該錶款的活躍放售量下降了約25%。Chrono24 品牌互動主管 Balazs Ferenczi 表示，賣家看來正在囤貨，等待價格上漲，或者現有庫存正被市場迅速消化。

GMT-Master II「可樂圈」近期亦受錶迷追捧。（網上圖片）
GMT-Master II「可樂圈」近期亦受錶迷追捧。（網上圖片）

「可樂圈」銷情亦翻倍

「百事圈」停產的傳言也帶動了對前代款式的需求，包括GMT-Master II「可樂圈」。該款紅黑錶圈的型號在2007年正式停產，由陶瓷錶圈的GMT-Master II系列取代。雖然勞力士已不再生產新的可樂圈，但它在二手市場依然受歡迎。Chrono24表示，3月初明顯出現「溢出效應」，與2025年平均相比，「可樂圈」的購買需求大約翻了一倍。

鐘錶業年度展會Watches and Wonders將於4月在日內瓦舉行，外界關注勞力士將推出哪些新產品。

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