Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

完成家族傳承兼配股 Okura有心做野｜周顯

投資理財
更新時間：07:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-27 HKT

筆者不是經常在本欄講股票，日前寫了的Okura Holdings（1655），好巧不巧踫上中東危機，又是封鎖海峽，又是炸發電廠，波及港股大跌895點，幸好此股當日只微跌2.38%，其後還倒升凸，周三也延續其升勢，總算沒丟了面子。

筆者之所以提起此股此事，皆因在周一當日，此股成交增加，不排除有讀者在《星島日報》或《頭條日報》看到本欄而買入。由於《頭條日報》是全港發行量和讀者人數最多的報紙，影響力很大，因此筆者也應負責跟進。

話說先前說了Okura Holdings（日文名應是「王蔵）是長崎柏青哥（彈珠機）的霸主，而有機會問鼎其餘2個賭牌的地方包括長崎縣或和歌山縣，屆時王蔵可望分一杯羹。根據往績，公司在申請日本賭牌期間，股票通常會炒一炒。

此外，該公司在1984年由現取締役山本勝也的父親山本勝光所創辦，去年把股份轉進家族基金會，完成了家族傳承。而且該公司在上個月又完成配股，可見得這一間市值只有億幾銀的公司有心「做野」。

周顯

相關文章：具日本賭牌憧憬 Okura趁申請炒一轉｜周顯

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:17
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
1小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
11小時前
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
00:48
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
突發
11小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
17小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
14小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
13小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
17小時前
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
影視圈
10小時前