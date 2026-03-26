中資行推H+0.6厘按揭全城最低 罰息期超短 按揭界指封頂息高：對賭意味重

隨着樓市氣氛回暖，銀行按揭戰再度升溫。市場消息指，有中資中小型銀行推出全期低至H+0.6厘的H按（拆息按揭）計劃。以最新一個月拆息2.43厘計算，實際按息約3.01厘，較市面按息3.25厘低出0.24厘。不過有按揭業界人士提醒，該計劃實際按息可高達5.075厘，較其他銀行的「封頂息」3.25厘高出逾1.8厘，選用此計劃猶如與銀行對賭未來拆息走勢，建議客戶要謹慎行事。

據悉，該中小型銀行最新的H按計劃，按息全期低至H+0.6%，封頂息率為P-0.3%（P=5.375%），貸款額700萬元或以上可享按揭現金回贈及按揭存款掛鈎戶口（Mortgage-link）。

此外，客戶有2個提早償還貸款方案可選：

方案一：僅一年罰息期，其後提早償還貸款無需支付任何罰款；或

方案二：首兩年內提早償還貸款，無需罰息，只需退回按揭現金回贈，其後提早償還貸款無需支付任何罰款。

以500萬元貸款額、30年還款期，以3.03厘按息計算，每月還款21,108元，相較按息3.25厘的每月供款21,761元，每月慳息逾600元或3%。

經絡曹德明：料可吸引投資者選用

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明分析指，該中小型銀行推出的H按計劃極具吸引力，主要具備三大優勢：

首先是按息極具競爭力。曹德明表示，該計劃按息低至H+0.6厘，遠低於目前市場普遍的H+1.3厘。若以今日一個月HIBOR約2.41厘計算，其實際按息僅為3.01厘，較市場一般水平的3.25厘低出0.24厘，有效減輕業主的供樓負擔。

其次是罰息期短具彈性。「方案一」的罰息期僅為短短一年，意味買家在一年後即可自由轉售物業或轉按，而毋須繳付任何提早還款罰息，大大提升資金流轉的靈活性，尤其適合短線投資者。

最後是提早還款免罰息。若選擇「方案二」，客戶即使在首兩年內提早償還貸款，亦獲豁免罰款，只需退還相關現金回贈即可。相比一般銀行會按貸款額收取若干百分比作為罰息，此方案變相讓客戶實現「零罰息」提早還款，方便隨時調配資金。

星之谷按揭：拆息難長期於2厘以下

星之谷按揭行政總裁莊錦輝則認為，該計劃看似息口較低，但其實魔鬼在細節中，該計劃實際封頂息口高達5.075厘，客戶如選用此計劃，猶如與銀行對賭未來拆息走勢，宜謹慎行事。

莊錦輝指出，現時普遍按揭計劃封頂息為P-2%，而上述銀行的計劃封頂息為P-0.3%，兩者的封頂息差距達1.825厘，每100萬元貸款額、30年還款期，上述銀行的每月供款額會較一般H按計劃多約1,060元。

他又提到，雖然近期拆息一度跌穿2厘水平，但在今日（26日）已立即反彈至2.4厘，反映拆息難以長期在2厘以下，加上國際局勢不穩定，市場對美國減息步伐持觀望態度，一旦拆息升穿2.65厘，選用上述銀行的計劃已沒有優勢。

莊錦輝又提到，隨着新一年銀行更積極部署按揭業務，早前有不少銀行都推出定息計劃，相信上述銀行以H+0.6%計劃去希望爭取市場份額，客戶面對五花八門的按揭計劃，更應了解詳細條款及限制。

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