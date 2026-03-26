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日圓續弱 圓匯逼近160關鍵水平 兌港元曾穿4.9算

投資理財
更新時間：12:04 2026-03-26 HKT
發佈時間：12:04 2026-03-26 HKT

日圓持續弱勢，美元兌日圓今早曾升至159.54，每百日圓兌港元曾低見4.8999。

不過，日本兩年期政府債券收益率攀升至自1996年以來的最高水平，而五年期收益率則創下歷史新高，反映市場對日本央行近期加息的預期正在升溫。

通脹上升 加息預期續增

兩年期收益率對貨幣政策預期較為敏感，周四上升1.5個基點至1.32%，超過上月創下的1.31%高點。五年期收益率最高上升2.5個基點至1.74%，為其自2000年首次發行以來的最高水平。

三井住友日興證券外匯與利率策略師Rinto Maruyama表示，這是市場因日本通脹上升而定價日本央行加息的結果，「油價上漲提高了市場對終端利率的預期。」

交易員料4月加息機率64%

隔夜指數掉期顯示，交易員認為日本央行在4月加息的機率為64%，6月加息的機率則高達89%。油價上漲同時也拖累日圓，匯率逼近每美元兌160日圓的關鍵水平。

日本央行行長植田和男在上週的政策會議後，仍保留4月加息的可能性。與此同時，日本最大勞工聯盟組織報告顯示，平均薪資連續第三年增幅超過5%，進一步證明在高市早苗政府下通脹壓力持續存在。

政府已承諾提供補貼，將汽油價格維持在每公升約170日圓，並從2025財年預算儲備中撥出8000億日圓。雖然這些措施可能在一定程度上緩解家庭壓力，但同時也凸顯政策上的取捨，因為財政支持可能使日本央行的緊縮道路更加複雜。

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