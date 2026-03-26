強積金3月人均暫蝕2.15萬元 跌幅料歷來第七大 積金評級籲保持冷靜並分散投資

中東戰事導致環球市況波動，強積金研究機構積金評級指，截至3月23日，強積金投資總虧損約為1,033億港元，相當於每名成員虧損21,542.7港元。

中港股票料2022年10月以來最差

積金評級表示，強積金截至3月23日，錄得約6.33%的投資虧損，料本月將成為自2022年9月以來表現最差的月份，亦是歷來第七大月度跌幅。各類股票基金於3月全線錄得虧損，其中日本股票料將錄得自2008年10月以來最大單月跌幅，而香港及中國股票則可能創下自2022年10月以來最差月度表現。

來源：積金評級

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，考慮到美國及以色列對伊朗的軍事干預，導致能源價格、市場波動、通脹及經濟衰退憂慮顯著升溫，此結果並不令人意外。他建議成員保持冷靜並分散投資，分散投資是達成穩定回報的關鍵，而積金局規定的預設投資策略基金，仍然是積金評級為479萬名強積金成員推薦的首選投資選項。

機構又指，強積金的長期表現仍然穩健，其五年及十年年率化回報分別約為1.28%及4.01%。

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