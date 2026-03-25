中東風雲色變 以風險管理應對市場不確定｜彭永東

美國聯同以色列對伊朗展開軍事行動，中東局勢迅速升溫，霍爾木茲海峽再度成為市場焦點。在消息主導的市況下，投資者往往容易被短期不確定性牽動，急於調整部署，甚至偏離原有策略，最終將原本可控的波動放大為實際損失。因此，與其急於應對，不如先釐清：今次局勢變化，對市場的實際影響何在。

三大傳導渠道影響全球經濟

市場關注的從來不止於軍事行動本身，而是其對全球經濟的外溢效應。今次局勢升溫，主要透過三方面傳導。

首先是能源市場。霍爾木茲海峽承載全球相當比例的原油及液化天然氣運輸，一旦運輸受阻，油氣價格勢必波動加劇。能源成本上升，將直接侵蝕企業盈利，並對整體經濟活動構成壓力。

其次是糧食與化肥供應鏈。中東及周邊地區在化肥原材料供應中佔有一定地位，一旦物流受阻，農業成本將被推高，最終反映於糧食價格及整體通脹。

第三是金融條件收緊。能源與糧食價格上升，容易重新推高通脹預期，令市場對利率維持高位甚至進一步上調的預期升溫，同時支持美元走強。在此背景下，資金風險偏好下降，流動性趨於審慎。

事實上，資金流向早已出現轉變。雖然環球股市於二月仍錄得溫和升幅（MSCI ACWI指數約升1.3%），但資金已由過去高度集中的科技股，逐步擴散至其他板塊及地區。當人工智能相關股份及大型科技股估值偏高，一旦宏觀或地緣風險升溫，相關資產較易出現顯著調整，亦解釋近期市場波動加劇的現象。

波動往往來得快、去得亦快

回顧過往，市場對突發事件的反應其實有跡可循。無論是2020年疫情引發的急跌，還是2025年關稅政策帶來的震盪，資產價格往往在短時間內反映最悲觀預期，其後隨基本面未如想像般惡化而迅速修復。

這種「先過度反應、後逐步修正」的模式，反映市場在不確定性最高時會大幅提升風險溢價；而當前景稍為明朗，即使未完全改善，價格亦會率先回升。從長線角度看，地緣政治事件多屬短期波動的催化劑，而非決定回報的關鍵因素。真正影響投資成果的，始終是企業盈利能力、入市估值，以及投資者能否持續參與市場。

由判斷方向轉為控制風險

在局勢未明之際，投資策略不應着眼於預測市場走向，而應回歸風險管理本質，並可從三方面入手。

其一，有紀律地調整整體風險水平。投資不應簡化為「全數持有」或「全面撤出」的二選一，而應按自身風險承受能力與投資年期，適度降低組合波動，例如減持部分高估值或高波動資產，同時配置貨幣市場工具或短期優質債券作為緩衝，並保留核心長線持倉，以免錯失潛在反彈。

其二，分散集中風險，而非完全迴避風險資產。過去數年回報高度集中於少數美國大型科技股，在不確定性上升時，此類集中結構尤為脆弱。投資者可逐步降低對單一市場或主題的依賴，擴展至估值相對合理的地區與板塊，如部分歐洲、英國及亞洲市場，同時引入投資級別債券及現金資產，提升組合的穩定性。

其三，以時間分散入市風險。在波動加劇之際，一次性大額入市的風險明顯上升。相反，透過分段部署或定期定額投資，可有效降低入市時機錯判的影響。對持有現金的投資者而言，可將資金分批投入；對已在市場中的投資者，則可善用波動，優化平均成本。

在作出重大調整前，不妨先問自己三個問題：

一是投資年期是否因事件而改變？若長線目標不變，短期波動的影響有限。

二是財務安全網是否充足？若流動性不足，應優先強化現金儲備。

三是不安源於市場波動，還是原有配置過於進取？若屬後者，今次或正是重新校準風險的契機。

以長線視野應對短期震盪

地緣政治衝突、政策變動及突發事件，從來都是市場的一部分。每一次震盪，在當下看似關鍵，但從長期回望，往往只是趨勢中的一段插曲。投資成敗的關鍵，不在於能否避開每一次下跌，而在於能否在反覆波動中保持紀律，並持續參與市場。

在中東局勢未明、能源與通脹風險仍存的環境下，保持警覺固然重要，但情緒化反應難以創造回報。透過審慎控制風險、擴闊資產配置，以及善用時間管理入市節奏，投資者更有機會在不確定中維持穩健步伐。

新聞可以瞬息萬變，但投資視野必須拉長。唯有如此，今日的波動，才不致成為明日的遺憾。

彭永東 IPP Financial Advisers Limited 董事